Covid: in Puglia 1.123 nuovi casi (12,47% test) e 22 morti

Bari, 27/02/2021 – (ansa)Oggi in Puglia, su 9.000 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.123 casi positivi e 20 decessi. Il tasso di positività è del 12,47%, piuttosto stabile rispetto al 13,5% riscontrato ieri. I nuovi casi sono stati individuati 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. I 20 decessi sono avvenuti 7 nella provincia di Bari, 1 nella provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test; 109.633 sono i pazienti guariti; 32.457 i casi attualmente positivi. (ansa)