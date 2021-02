“Il 9cento”, inaugurato lo spazio culturale del progetto Community Library

Inaugurata oggi “9Cento Libri ad Arte”, il nuovo spazio culturale all’interno della pinacoteca “Il 9Cento” realizzato grazie ai fondi del progetto Community Library.

“E’ una biblioteca di comunità- commenta il sindaco Franco Landella- che ha l’ambizione di divenire uno spaccato della dimensione della vita di società che risponda al bisogno formativo ed informativo ma soprattutto ai bisogni sociali, creativi, ricreativi e ludici”.

L’obiettivo è realizzare un servizio di qualità per la crescita e la promozione della cultura, di proporre iniziative ricreative, culturali e di formazione permanente, di svolgere un servizio di avvicinamento e avvio alla lettura delle fasce più giovani, di realizzare corsi ed attività rivolti ad adulti e giovani, in particolar modo all’utenza debole, finalizzati alla crescita e promozione della cultura e dell’educazione nel territorio.

“Uno dei fiori all’occhiello è l’area lettura bambini e ragazzi, dotata di tavoli con hub centrale per il collegamento di dispositivi informatici e soluzioni d’arredo morbide che sostengono e incoraggiano lo svilupp0 relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni”.

Presente un’aula didattica, predisposta per lezioni specifiche, arredata con una cattedra multimediale, un laboratorio di scienze e un laboratorio dei materiali, un’area consultazione arte e musica, un’area per l’ascolto dei vinili, un’area per l’ascolto di musica dal vivo, una sala espositiva e un’area gaming e coworking.

“Un grazie- conclude Landella- va al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per l’attenzione e il contributo fornito alla nostra città, che da oggi dispone di uno ulteriore spazio sociale e culturale”.