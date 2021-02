Il contadino cerca moglie, Michele “u sculer” tocca i 15mila followers

Monte Sant’Angelo, 27/02/2021 – (napoli.zon) Sul canale NOVE è andata in onda giovedì una puntara speciale, dedicata ai Protagonisti della quinta edizione. Otto persone, di cui sette uomini e una donna, cercano l’anima gemella. Sono, chiaramente, tutti contadini, di un’età che va dai 21 anni ai 44. Gli otto concorrenti hanno presentato le loro famiglie, il loro lavoro e hanno discusso del proprio carattere e dei propri desideri. Dunque, dopo le presentazioni, i casting de Il contadino cerca moglie 2021 sono stati aperti (se siete interessati, cliccate qui). Alla fine dei casting, ci saranno le riprese dello show e dunque la messa in onda sulla piattaforma streaming Discovery+. Tra gli otto protagonisti, impossibile non notare Michele Totaro, star dei social originario di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Michele, che su Instagram vanta quasi quindicimila followers, è il più giovane tra i concorrenti ed è famoso come “il pastore social”. (napoli.zon)

