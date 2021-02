Il “migliore poeta dialettale foggiano vivente” per tanti: Gianni Ruggiero

Foggia – Il dialetto più efficace ad esprimere la parte più vera e più dinamica del vivere quotidiano. Il dialetto a rappresentare le situazioni di vita contribuendo a dare voce a fatti e persone, del presente e del passato, che una voce non l’hanno mai avuta o non l’hanno avuta abbastanza.

È l’arte di Gianni Ruggiero, poeta che vive da sempre a Foggia dove gestisce l’edicola in piazza padre Pio.

Il “migliore poeta dialettale foggiano vivente” per tanti, Ruggiero ha sempre amato la musica popolare e il dialetto. Poi una volta, nel 2006, ha provato a scrivere una poesia in dialetto foggiano, a qualcuno è piaciuta e così ha continuato.

“La poesia è una maniera di raccontare quello che mi succede intorno. Luoghi dell’infanzia, ricorrenze religiose, ed ho continuato perché mi piaceva migliorarmi. Raccontare le proprie esperienze, la natura”.

Ad oggi il poeta e cantautore foggiano, ha ormai raggiunto un apprezzabile livello di scrittura. Ha pubblicato una decina di volumetti in autoproduzione e negli ultimi tempi si sta dedicando particolarmente ai sonetti componendo l’opera “Sonetti per quattro stagioni”, 30 sonetti per ogni triade delle quattro in cui è suddivisa la raccolta.

Suo anche un breve poema, delicato e struggente, dedicato ai bombardamenti su Foggia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Messo in musica e rappresentato con immagini in un dvd “che da 3 anni cerchiamo di far acquistare dal Comune di Foggia al fine di fornire le copie dello stesso DVD alle biblioteche delle scuole locali”.

Non solo la poesia tra gli interessi di Gianni Ruggiero.

“Sono anche musicista e cantautore”. Sempre in dialetto però, perché “Con il dialetto mi sembra di essere meno banale. Mi sembra che usare il dialetto sia più consono, più diretto, più carico di significato. Ci rappresenta meglio”.

Tra le sue produzioni in musica, canzoni che parlano di personaggi che hanno fatto la storia di Foggia e molte volte eseguite insieme alla brava cantante Ester Brescia, sua moglie.

Nei suoi brani, dunque: l’anarchico Michele Angiolillo, autore, l’8 agosto 1897, dell’assassinio del presidente del consiglio spagnolo Antonio Cánovas del Castillo nella stazione termale di Sant’Aguida. La cosiddetta Zia Monaca, ossia Gaetana Capogna, popolana moglie di un bracciante, la capopopolo di un primo nucleo di donne e ragazzi che diedero inizio alla “Rivolta del pane” del 28 aprile 1898, uno dei moti della fame che coinvolsero tutta l’Italia nei primi mesi del 1898. Il sindacalista Silvestro Fiore, a cui si deve l’organizzazione del primo congresso dei contadini pugliesi, che si svolse a Foggia nell’aprile del 1902, congresso da cui nascerà poi la Camera del Lavoro di Foggia che ha in Silvestro Fiore uno dei maggiori e più combattivi rappresentanti.

E ancora, nei brani di Gianni Ruggiero, si parla dei fratelli Biondi, Vincenzo e Luigi Biondi, i due giovani partigiani di Foggia che caddero entrambi il 3 ottobre 1943 sul Colle San Marco di Ascoli Piceno mentre partecipavano volontariamente alla lotta contro i tedeschi.

Insomma, tutta una storia della città di Foggia e dei personaggi che l’hanno attraversata, in dialetto e in musica, al fine di portare luce su parti del passato di cui molti non sanno ancora niente.