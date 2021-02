Stato Quotidiano, 27 febbraio 2021. La musica non si ferma davanti alla pandemia. Così i “Musici e Cantori di Carpino” hanno pensato di coinvolgere il pubblico, di vicino e di lontano, con un concerto in streaming. Un modo per azzerare le distanze, attraverso lo spirito coinvolgente che caratterizza la musica folk tradizionale garganica.

Il gruppo si esibirà dal vivo sulla pagina Facebook “Musici e Cantori di Carpino” domenica 28 febbraio 2021, dalle ore 16:00.