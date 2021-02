Nuova proposta per il turismo sul Gargano: ecco le acquasuites (FOTO)

Nelle calme acque di un porto o, magari, nel lago di Varano: parte la sfida per l’estate 2021 lanciata da un giovane ma intraprendente imprenditore turistico di Rodi Garganico, Giancarlo Vigilante: le acquasuites.

E dobbiamo dire che l’idea ha subito messo in moto il treno… del sistema territoriale. Il prototipo è stato testato nelle acque del porto turistico di Rodi Garganico; le case-barca verranno messe in costruzione nei prossimi giorni nel cantiere di Foce Varano, in territorio di Ischitella.

La casa barca è dotata di aria condizionata, domotica processata da Alexia, doccia idromassaggio e cromoterapia: solo alcuni dei servizi a disposizione sulle acquasuites. Una sfida per le nuove frontiere del turismo per un Gargano sempre più a misura d’ambiente.

#estate2021 #Gargano #Puglia #acquasuite