Vaccino Covid, Confindustria: “La Puglia può produrre dosi”

Bari, 27/02/2021 – (repubblica) La Puglia c’è. Nella corsa alla produzione dei vaccini anti-Covid si fa avanti il presidente regionale di Confindustria, Sergio Fontana: “Dalle nostre parti abbiamo cinque aziende già autorizzate dall’Agenzia italiana del farmaco per la produzione di medicinali, potenzialmente in grado di produrre il vaccino. E la nostra categoria è pronta a giocare questa partita, se ci sono le condizioni giuste”, spiega l’imprenditore che dalla sua Canosa ha scalato i vertici dell’associazione degli industriali fino ad arrivare al timone della costola pugliese. E prima ancora di Confindustria Albania. “Le elenco in ordine di fatturato: c’è la Merck Serono Italia a Modugno, nella zona industriale di Bari; la Sanofi-Aventis a Brindisi; Farmalabor; ItelPharma a Ruvo di Puglia e Luchifarma a Zollino, in provincia di Lecce”. Merck Serono però sembra sfilarsi da questa vicenda: “Nello stabilimento di Bari non c’è la possibilità di realizzare vaccini”, dicono fonti interne all’azienda. In campo ne resterebbero quattro. “Realisticamente servono 12 mesi per mettere su un impianto ad hoc, tenendo conto dei tempi tecnici necessari alla validazione dell’impianto e della stabilità del prodotto”.(repubblca)