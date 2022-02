Il Bisceglie frena la corsa dell’Audace Cerignola: 0-0 al “Ventura”

StatoQuotidiano.it Foggia, 27 Febbraio 2022. Non va oltre il punteggio ad occhiali la capolista Audace Cerignola allo stadio Ventura di Bisceglie, sotto una copiosa pioggia e un terreno di gioco pesante che di certo non ha aiutato i mezzi tecnici degli uomini di mister Pazienza. Partita non bella ma combattuta con i neroazzurri di mister Cazzarò che hanno ottenuto un punto importante per la propria corsa salvezza, lottando con agonismo su tutti i palloni. Gli ofantini non sono riusciti a sfruttare alcune buone chance tra cui quella clamorosa di Tascone su cui è stato miracoloso Martorel e non concretizzato la superiorità numerica sul finire, quando i padroni di casa hanno perso Farinola, espulso per somma di ammonizioni al 88′. I gialloblù salgono a quota 56 punti in classifica, dopo 26 giornate nel campionato di serie D, gir. H sempre in vetta con tre lunghezze sul Bitonto, perdendo l’occasione dell’allungo sui neroverdi, che hanno impattato 2-2 sull’ostico terreno del Fasano. Domenica, 6 marzo si torna in campo al Monterisi, dove l’Audace ospiterà la Casertana.

Ph Image: Savino Ferraro Audace Cerignola Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 27 Febbraio 2022.