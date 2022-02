Manfredonia, tracimazione acque e fogna: non percorribile tratto via di Vittorio

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 27 febbraio 2022 – Il prolungamento di via G. Di Vittorio in direzione Foggia, nel tratto tra il semaforo e la Stazione Ovest, non è attualmente percorribile causa tracimazione acque e fogna. Si prega di usare la circonvallazione. È quanto ha chiesto e precisato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Salvemini. Si chiede venia per l’inconveniene e si ringrazia per la collaborazione