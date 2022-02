“Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo stati corti, vicini, nella ripresa ci siamo abbassati, abbiamo gestito male il vantaggio”. Cose belle e cose brutte di un derby finito in pareggio. Zeman analizza con serenità la gara che ha avuto certamente due fasi distinte ma che ha avuto anche una protagonista indesiderata: “La pioggia non ci ha permesso di giocare come vogliamo, portando palla, impostando, oggi non era possibile”.

Al Bari Zeman riconosce anche i meriti: “Loro sono una grande squadra, non sono primi per caso, hanno giocatori esperti che hanno saputo gestire meglio il terreno allagato”.

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920

“Oggi abbiamo un punto in più in classifica, non so se è un punto guadagnato o sono 2 punti persi, so che era un derby, molto sentito, che tutte e due le squadre se la sono giocata a viso aperto, nonostante le condizioni climatiche, certo, ci dispiace, volevamo vincerla, ma va bene così”. Alessio Curcio non ha dubbi la gara ha dato un punto al Foggia, il rammarico c’è ma fa parte del gioco.

Poi analizza le condizioni in cui si è giocato: “Il campo ci ha condizionati in negativo, noi cerchiamo di giocare palla a terra e in velocità nel primo tempo si poteva fare, nel secondo tempo campo impraticabile. Loro sono più esperti, hanno una rosa competitiva e tutto questo ha fatto si che il loro secondo tempo sia stato migliore del nostro”.

Mister Mignani nel post gara di Foggia-Bari, 29a giornata del Girone C

Il pareggio dello Zaccheria è arrivato grazie al suo eurogol che si è infilato all’incrocio della porta rossonera: Alessandro Mallamo nel post Foggia-Bari.

video dichiarazioni dai siti ufficiali Foggia calcio e Bari Calcio

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI