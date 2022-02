San Gallo, 45enne del Foggiano trovato morto in un hotel: ipotesi omicidio

“Un uomo è stato trovato morto in un hotel a Mels (Sg), vicino al confine con il Liechtenstein. Secondo le autorità giudiziarie si tratta di omicidio. La vittima, un italiano di 45 anni, alloggiava nella struttura come inquilino a lungo termine. Un giovane svizzero di 19 anni, che si trovava sulla scena, è stato arrestato su ordine del procuratore. Non è ancora chiaro quale sia il suo coinvolgimento nella vicenda“.

Lo riporta laregione.ch.

“Il direttore dell’hotel ha allertato i servizi di emergenza dopo aver scoperto l’uomo disteso fuori da una stanza dell’hotel, lo ha riferito la Polizia cantonale di San Gallo. Il 45enne era morto quando gli agenti sono arrivati sulla scena”. Si tratterebbe di un uomo originario di Lucera, in Provincia di Foggia.

“Gli inquirenti pensano che l’uomo sia stato ucciso in seguito a una discussione nel corridoio dell’hotel. Non sono state usate armi da fuoco o coltelli nell’alterco. L’identità delle persone coinvolte nella disputa non è chiara”.