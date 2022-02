Un programma TV per la foggiana Daniela Ribezzo: “Lo Spazio per il Dolce”

Statoquotidiano.it, Foggia, 27 febbraio 2022 – Daniela Ribezzo, foggiana vincitrice del noto programma “Bake Off Italia”, è pronta a tornare sugli schermi. Questa volta la giovane, nota per aver trionfato alla “sfida all’ultimo dolce”, condurrà un programma tutto suo.

La sua grande passione per i dolci ed il carattere esplosivo le hanno permesso di raggiungere questo ulteriore successo professionale. Il programma si chiamerà “Lo Spazio per il Dolce” in onda in prima serata da giovedì 10 marzo alle ore 21:00 su Food Network Italia, canale 33.

Ad annunciarlo sui canali social è la stessa Daniela:

“Io non vedo l’ora e voi? Finalmente e posso dire FINALMENTE vi do il benvenuto nel mio nuovo programma “LO SPAZIO PER IL DOLCE” in onda in prima serata da giovedì 10 marzo alle ore 21:00 su Food Network Italia] canale 33… Non c è titolo che più mi rappresenti e che sono certa faccia parte di tutti voi : lo lasciate sempre lo spazietto per un buon dolce alla fine di un bel pranzo domenicale o di una cenetta speciale? Se è preparato da voi seguendo queste buonissime e facilissime ricette di sicuro lo lascerete molto volentieri.

Ormai il countdown si può attivare.

Le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo sogno sono davvero tanto ma tanto speciali GRAZIE”

A cura di Gianluigi Cutillo, 27 febbraio 2022