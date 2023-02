Casa Sollievo. “Gestione delle risorse umane attenta e consona agli obiettivi strategici”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 27/02/2023 – “Si apprende dagli organi di stampa che a Casa Sollievo della Sofferenza esisterebbero ’80 contratti scaduti’ e ‘un piano di esuberi’ con una formula a noi sconosciuta.

A Casa Sollievo della Sofferenza c’è e ci sarà sempre una gestione delle risorse umane molto attenta e consona agli obiettivi strategici della Fondazione, che peraltro sono in via di definizione. L’Ospedale sta gestendo le risorse umane con grande attenzione, nel rispetto dei vincoli da standard regionale e relativi alla gestione del post Covid”. Lo dichiara in una nota Gino Gumirato, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.