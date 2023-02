(nota stampa). La discussione avviata non solo in città, ma anche nelle città vicine, circa la richiesta di Seasif di avviare un insediamento produttivo nella zona industriale “Ex Enichem” a nostro avviso obbliga non solo l’Amministrazione Comunale, ma tutto il Consiglio e la Politica in genere, ad avviare un processo di discussione partecipata.

Ciò perchè i cittadini devono essere informati su quali possano essere le opportunità che una richiesta del genere può costituire per tutti: sapere mette tutti nella condizione di non cedere ai no o ai sì preventivi.



Come già detto durante i lavori della preposta Commissione Consiliare, svoltisi martedì 21 febbraio scorso, il Gruppo Consiliare “A Monte” ha sempre ritenuto che debba essere convocato un Consiglio Comunale monotematico.

Pertanto, sabato 25 febbraio, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Segretaria abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio monotematico, cosa ottenuta (lettera che qui si allega). Infatti, in data odierna il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale per le 16.30 di venerdì 3 marzo 2023. (Fonte: Gruppo A MONTE – Monte Sant’Angelo)