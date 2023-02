Elly Schlein nuova segretria del PD, d’Arienzo: “Oggi è una giornata storica”

La vittoria di Elly Schlein ci consegna forte il messaggio di cambiamento che arriva dalla base. Un nuovo Partito Democratico può nascere. Ora c’è bisogno di unità. Insieme, tutti insieme a remare nella stessa direzione perché gli obiettivi sono gli stessi: risollevare un partito per riportarlo al centro della discussione politica del Paese e presto alla sua guida per una Italia progressista e democratica.

Grazie ad Enrico Letta per il lavoro fin qui svolto e grazie a Stefano Bonaccini per essersi “battuto” con lealtà. Più di un milione di persone hanno votato alle primarie e 12.326 in provincia di Foggia: una giornata straordinaria di partecipazione e democrazia.