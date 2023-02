Elly Schlein vince le primarie, Emiliano: “Il Pd unito e felice con la sua guida”

BARI, 27/02/2023 – (ansa) “Elly Schlein ha vinto delle straordinarie primarie che ricostruiscono e rilanciano il Partito democratico come forza guida dell’Italia.

Elly e Stefano hanno condotto una campagna congressuale costruttiva, leale, individuando tanti temi che ci uniscono: emergenza climatica, politiche sociali, accoglienza, limite alla precarietà. Il Pd è unito e felice di essere in campo con Elly Schlein alla sua guida. Da mo vale”. Lo scrive su facebook il governatore pugliese Michele Emiliano commentando l’esito delle primarie del Pd. ansa.it



“Da domani a chi ha vinto il Congresso toccherà tenere dentro tutte le anime del Partito Democrtico, a partire da chi ha partecipato a questa giornata con passione.

A Bari e in Puglia, la mozione di Stefano Bonaccini ha ottenuto la maggioranza dei voti e di questo voglio ringraziare tutti i cittadini che ancora una volta hanno dimostrato grande fiducia nei confronti di molti amministratori di questa terra”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, commentando la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd.

“Buon lavoro al nuovo Partito democratico guidato da Elly Schlein. A lei – ha aggiunto – il testimone di una grande comunità progressista e riformista che deve avere la forza di tornare ad essere il primo partito di opposizione al Governo Meloni”. “L’obiettivo comune, da oggi – ha detto ancora – deve essere lavorare per ricostruire il campo largo del centro sinistra capace di battere le destre in tutte le competizioni elettorali, dalle amministrative alle politiche, per costruire il Paese unito e giusto che abbiamo sempre sognato e che governando possiamo realizzare”. ansa.it