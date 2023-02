Finisce in rissa partita di calcio sul Gargano: gara sospesa nel secondo tempo

VICO DEL GARGANO (FOGGIA), 27/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Pugni e calci tra calciatori. E’ finita in rissa la sfida tra Vico del Gargano e Sant’Agata, nel campionato di Terza Categoria Foggia.

L’arbitro è stato costretto a sospendere il match al 24′ del secondo tempo, dopo che la gran parte dei calciatori in campo erano “venuti alle mani”. Fino a quel momento il risultato era di 2-0 per i padroni di casa del Vico. A quanto dichiarato dalla società del Sant’Agata, due suoi calciatori sarebbero finiti anche in ospedale. Adesso si aspetta la decisione del giudice sportivo, per fare chiarezza su quanto accaduto e che non dovrebbe mai succedere sui campi di calcio. lagazzettadelmezzogiorno.it