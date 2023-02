Giudizio immediato per il reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta

FOGGIA, 27/02/2023 – (rainews.it) È stato disposto il giudizio immediato nei confronti di Mirko Tammaro, il 26enne di Orta Nova reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta, 20 anni, ucciso con tre colpi di pistola nella tarda serata del 3 settembre scorso, nella zona industriale della cittadina del foggiano.

La prima udienza del processo davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Foggia si terrà il prossimo 14 aprile. Tammaro venne sottoposto a fermo dopo essersi consegnato il mattino successivo al delitto, al casello autostradale di Termoli. Secondo la ricostruzione, il ventiseienne avrebbe ucciso Andrea Gaeta per motivi riconducibili alla gelosia, dopo averlo visto in auto con la sua ex fidanzata e alcuni amici. rainews.it