StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 27 febbraio 2023. Nei locali di un ex ristorante in località Ruggiano, frazione Montagna di Manfredonia, sarà presto gestita una “comunita’ riabilitativa assistenziale psichiatrica potenziata dedicata ad autori di reato”.

E’ quanto appreso da StatoQuotidiano.it.

In attesa di conferme ufficiali, da evidenziare come, con recente deliberazione del Commissario Straordinario dell’Asl Foggia, sono stati approvati gli atti di gata a procedura apertura telematica per l’affidamento del servizio di gestione della citata di una comunita’

riabilitativa assistenziale psichiatrica potenziata, con aggiudicazione in favore della Metropolis Cons. Coop. Soc. a r.l..

La durata dell’appalto è di 24 mesi; prevista un’opzione di rinnovo semestrale e “per quanto attiene la durata, bisogna tener conto dell’ulteriore previsione di cui alla citata D.G.R. N. 1489 del 28/10/2022 , per cui l’affidamento comunque durerà fino all’attivazione della REMS pubblica di Accadia, come da programma di cui alla D.G.R. n. 790/2019”.

L’importo stimato , per il periodo contrattuale (24 mesi), ammonta ad € 3.308.944,00 al netto di IVA. “L’importo complessivo massimo stimato per il presente appalto ammonta ad € 4.136.180,00 al netto di IVA e trova copertura nella citata D.G.R. n. 1489/2022.”

Redazione StatoQuotidiano.it