Manfredonia, rifiuti speciali abbandonati illegalmente in area industriale

Da un primo esame dello stato dei luoghi si è potuta accertare la presenza di grandi blocchi di polistirolo, in evidente stato di disgregazione, oltre a serbatoi in plastica e residui di lavorazione di resina e altri rifiuti di vario genere, illecitamente abbandonati. I controlli delle Guardie Ambientali a tutela dell’ambiente continueranno sul territorio, anche in prossimità dei corsi d’acqua, nella consapevolezza che i rifiuti abbandonati a terra e lungo i corsi d’acqua (torrenti e fiumi) possono confluire in mare con gravi ripercussioni per l’intero ecosistema marino”. Lo riporta Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane.