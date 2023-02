Medaglia d’oro per il casalino Michele Di Toma al trofeo delle Regioni

StatoQuotidiano.it, Foggia, 27 febbraio 2023. Grande successo per i colori trinitapolesi al trofeo delle regioni per Fijlkam Karate,primo posto per Michele Di Toma conquistato domenica 26 Febbraio presso il Palapertini di Noicattaro, dove si è svolto il Trofeo delle Regioni, tutta la Puglia da ponente a levante, oltre 400 chilometri per le società più distanti per raggiungere il luogo di gara.

Presenti oltre 220 atleti in gara su quattro materassine tatami per le due specialità della disciplina del karate Kata e Kumite in tre categorie giovanile U18 appartenenti alle categorie Cadetti/Junior O18 per le categorie Assoluti Master e Veterani.

Grande risultato sportivo e medaglia d’oro per Michele Di Toma,Cintura Nera 5° Dan, Master Veteran +75 kg categoria Kumite’ (Combattimento).”Sono soddisfatto della mia prestazione – ci dice Michele Di Toma-porto l’esempio per chi crede nello sport fatto con sacrifici e passione, allenamento tutti i giorni in palestra”.

Prossimo obiettivo Campionati italiani 18/19 marzo al Palafijlkam Roma.

Michele Mininni