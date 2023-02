Progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, “Foggia è pronta”

StatoQuotidiano.it, Foggia, 27 febbraio 2023. Dal 20 febbraio, con la sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, Edison Next è a tutti gli effetti il soggetto gestore del servizio di pubblica illuminazione nella città di Foggia.

In un momento storico in cui i temi dell’efficienza energetica, la sicurezza, la sostenibilità e la valorizzazione degli spazi urbani sono divenuti una priorità nell’agenda delle Amministrazioni Comunali, il Comune di Foggia ha scelto di dar seguito ad un importante progetto di riqualificazione energetica e strutturale degli impianti di illuminazione pubblica che sarà presentato alla cittadinanza giovedì 2 marzo alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città.

L’affidamento del servizio a Edison Next – società del Gruppo Edison dedicata ad accompagnare città, territori e clienti privati lungo il loro percorso di decarbonizzazione – è stato possibile, in tempi rapidissimi, grazie all’adesione del Comune di Foggia alla Convenzione Consip Servizio Luce 4.

Nove anni la durata del servizio che consentirà di conseguire due obiettivi fondamentali:

rendere gli impianti più sicuri, a norma e funzionali, per garantire ai cittadini continuità ed elevata performance del servizio;

abbattere in misura sostanziale il fabbisogno energetico degli impianti stessi, riducendo consumi e costi rispetto a quelli attuali e permettendo una gestione più intelligente dell’energia.