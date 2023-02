Questione Energas a Manfredonia, attesa per decisione finale, missiva a Sgarbi e al Ministero della Cultura

StatoQuotidiano.it, 27 febbraio 2023. Ancora qualche altro giorno di apprensione e la città di Manfredonia conoscerà il proprio destino in relazione alla nota vicende Energas.

Questa volta, Iolanda D’Errico, in proprio e come cittadina di Manfredonia, tiene a precisare di aver inviato una missiva al ministro della Cultura, dott. Sangennaro nonché al sottosegretario, dott. Sgarbi, al fine di sensibilizzarli sul tema e quindi prendere in considerazione le ragioni ambientali, economico-sociali, ma soprattutto culturali nel procedimento autorizzativo relativo all’impianto gpl Energas.

Analoga comunicazione è stata fatta pervenire all’onorevole Giandiego Gatta, che ad onor del vero oltre ad aver formalizzato il proprio impegno nell’informare il Ministro, giusto qualche ora dopo la registrazione dell’intervista, ha pubblicato una nota, nella quale ha precisato testualmente che, in relazione alla vicenda Energas, “il giorno 6 marzo alle ore 15.00 a Roma, il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin incontrerà il sottoscritto e il sindaco Rotice per affrontare il problema del deposito gpl Energas”.

Preoccupata delle conseguenze che potrebbero derivare al settore pesca, Raffaella Rella, moglie del noto pescatore ammbientalista di Manfredonia, Michele Conoscitore, presidente Gargano Terre dell’Angelo – Italia Nostra.

E’ certamente una buona notizia quella dell’incontro del 6 marzo a Roma al quale parteciperanno il Sindaco e l’onorevole Gatta.

Sarebbe tuttavia, buona cosa, soprattutto per la trasparenza ed onde evitare fraintendimenti, che come compagni di viaggio, si considerasse la possibilità di fare intervenire all’incontro una delegazione delle associazioni ambientaliste più rappresentative del territorio che da tanti anni, si sono prodigati con manifestazioni, convegni ed altro al fine di evidenziare quanto possa essere nocivo per la città di Manfredonia e soprattutto per un futuro turistico, l’installazione del mega deposito di gpl. Non ci resta che sperare in buone nuove.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 27 febbraio 2023