Riccardi: “Ciao Kaiat. “Un pezzo importante della marineria sipontina va via con te”

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/02/2023 – “Un pezzo importante della marineria sipontina è andato via con te. Uomo d’altri tempi, Matteo Prencipe detto Kaiat (=con il gatto), come in dialetto è soprannominata la sua famiglia, ha trascorso una vita intera con il cuore rivolto al nostro mare.

È grazie a uomini come lui che la marineria di Manfredonia ha raggiunto negli anni livelli alti. Kaiat è stato il presidente della Coop Mare, poi divenuta La Bussola, che contava parecchi natanti. Celebri le ‘battaglie’ verbali con un altro grande della nostra marineria, Michele Bottalico detto u’pazziarill.

Nelle loro discussioni, a cui i pescatori assistevano con apprensione ed interesse, si cercava di trovare la soluzione migliore per le imbarcazioni e, con esse, per le tante famiglie a cui il mare dava da vivere. Per Kaiat, infatti, era importante che quel meraviglioso blu del nostro Golfo potesse essere una fonte di reddito per chi, come lui, ne era innamorato.

Ma nel suo cuore c’era anche un altro grande amore, la sua famiglia, a cui ha trasmesso la sua grande passione per il mare. A suo figlio Roberto e a tutti i suoi cari va il mio abbraccio più grande in questo triste momento. Ciao Kaiat e che il tuo adorato mare possa accogliere la tua anima bella”. Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.