Riecco Zeman! Zdenek per la terza volta sulla panchina del Pescara

Zdenek Zeman torna per la terza volta sulla panchina del Pescara. Domani alle 11 sarà in città e alle 15 è già in programma il primo allenamento. Il contratto sarà fino a fine stagione, con la possibilità di prolungare per un'altra stagione.

Zeman come sempre ha scelto di legarsi una stagione alla volta. Il boemo, che compirà 76 anni il 12 maggio, è alla terza esperienza in Abruzzo: aveva già allenato il Pescara nel 2011/12 (stagione finita con la promozione in Serie A) e poi nel 2017/18 (dal febbraio 2017 al posto di Oddo fino all’esonero di 13 mesi dopo). Il Pescara è stato sconfitto ieri dal Cerignola ed è al terzo posto con 48 punti a 24 punti dalla capolista Catanzaro e a -16 dal Crotone. gazzetta.it