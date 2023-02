Vestiti invernali per bambini: come scegliere quelli più adatti

La scelta dell’abbigliamento invernale per i bambini è una delle principali preoccupazioni dei genitori, soprattutto se è la prima volta che il bambino viene a contatto con l’inverno. Per questo non dobbiamo perdere di vista i consigli che le mamme più esperte possono dare alle nuove famiglie, soprattutto per quanto riguarda il pigiama per bambino piú adatto per l’occasione, ma anche per i vestiti invernali per bambini in genere.Le mamme e nonne hanno un bagaglio di conoscenze che può aiutare a superare, non solo come affrontare il freddo invernale per i più piccoli, ma anche come scegliere i pezzi essenziali per il guardaroba invernale del bambino.

Vestiti invernali per bambini in base all’età

Neonati

Tradizionalmente, quando le nonne vestivano i bambini, utilizzavano la regola dei tre strati. Questo è sempre stato il modo più efficace per evitare un’improvvisa perdita di calore corporeo:

Il primo strato , aderente al corpo è come una seconda pelle. La sua funzione è quella di assorbire l’umidità naturale e mantenere la pelle asciutta . Il tipo di tessuto deve essere traspirante e ipoallergenico.

Il secondo strato sarà meno aderente. Si può utilizzare una felpa in pile o un cappotto in tessuto anallergico.

Per il terzo strato , si consiglia di utilizzare un indumento di una taglia superiore a quella del bambino per consentire la mobilità. L’ideale è che sia impermeabile. Se il bambino viene portato all’esterno, è opportuno includere un quarto strato per ulteriore protezione.

Bambini tra i 12 e i 24 mesi

Dal primo anno di vita, i bambini hanno già acquisito una certa capacità di autoregolazione della temperatura corporea. Per questo motivo, il quarto strato non sarà più necessario. Bensì, bisogna fare particolare attenzione a coprire adeguatamente le parti più delicate del corpo, come la testa, il collo, le mani e i piedi. Le sciarpe sono sconsigliate per il rischio di strangolamento; in questo caso è preferibile un cappello tipo passamontagna. Gli stivali invernali dovrebbero essere di una misura più grande dato che le grosse calze invernali possono impedire il libero movimento delle dita.

Bambini da 3 a 10 anni

A partire dai due anni, l’abbigliamento invernale per i bambini cambia completamente. Il bambino si muove in modo più indipendente e può camminare e correre liberamente. Con questi movimenti sarà più facile mantenere una temperatura corporea adeguata. Pertanto, nelle giornate più fredde sarà sufficiente una biancheria intima lunga sotto i pantaloni. L’attenzione principale deve essere rivolta su gola e bocca, soprattutto se c’è la possibilità di una nevicata.

Abbigliamento invernale per la nanna

Per i neonati fino a due o tre anni, il pigiama per bambino è l’indumento migliore per conservare il calore corporeo durante la notte. Dovrebbe essere un articolo completo e, al posto delle coperte, si dovrebbe usare un sacco a pelo per bambini. Con questa soluzione è anche possibile evitare che i bambini perdano la coperta durante la notte.

Attenzione a non sovravestire i bambini

I genitori cercano sempre di proteggere i loro figli dal freddo. A volte, però, si corre il rischio di esagerare. Questa tendenza è altrettanto dannosa che tenerli senza protezione. Infatti:

Un riscaldamento eccessivo può provocare febbre nei neonati.

A causa dello stesso surriscaldamento, alcuni bambini possono perdere o non aumentare di peso.

Possono comparire eruzioni cutanee.

Pertanto, il modo migliore per acquistare i vestiti invernali per bambini è seguire i consigli di chi conosce a fondo l’argomento. (nota stampa)