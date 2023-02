StatoQuotidiano, 27 febbraio 2023. Il Comune di Foggia ha determinato un impegno di spesa pari a € 30mila, nei capitoli di bilancio del 2023 in fase di redazione, per la gestione dello stadio comunale “Pino Zaccheria” in condizioni di sicurezza. Una necessità impellente, servono manutenzioni “straordinarie urgenti e propedeutiche alla gestione dell’impianto sportivo”. Si tratta di lavorazioni “indifferibili in quanto atte al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, considerato anche l’alta affluenza di pubblico e personale della società gestore dell’impianto, Foggia Calcio 1920, che frequenta l’impianto quotidianamente”.

In linea tecnica, è dal 2015 che la Commissione Provinciale sui Locali di Pubblico spettacolo ha espresso parere favorevole sul progetto per l’aumento della capacità ricettiva dello stadio a 14.637 spettatori, ma subordinatamente all’osservanza di alcune prescrizioni allegate nel verbale. Quali? Fra queste, ci sono due nuovi tratti di recinzione esterna mobile da realizzare a servizio della Tribuna Est (gradinata), uno su viale Ofanto e uno su via G. D’Orso.

“Nel progetto di adeguamento dello stadio sono state previste varie manutenzioni straordinarie, mirate alla messa a norma dell’impianto- si legge nella determina- ma nelle more dell’avvio delle lavorazioni si rende necessario intervenire per garantire le normali condizioni di sicurezza su alcune strutture presenti all’interno, in considerazione anche del campionato di calcio attualmente in corso”.

Ricordiamo che, tra i finanziamenti da Pnrr che il Comune di Foggia si è aggiudicato, ci sono anche 2 milioni e mezzo di euro per la “ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale”. Ma la determina è dettata da urgenza tanto che l’ente spiega “è necessario procedere ad impegnare un importo pari ad € 30.000,00 per le motivazioni suddette e che la stessa trova copertura finanziaria al capit. 1946000 del redigendo bilancio 2023”.