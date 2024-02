Se qualche decennio fa ci avessero detto che la realtà virtuale sarebbe uscita dal novero della fantascienza per trovare applicazione in tanti campi della vita quotidiana ci avremmo mai creduto? Probabilmente no. Avremmo di sicuro continuato a fantasticare sulla possibilità di abitare una dimensione diversa, ma tutto sarebbe rimasto lì. Eppure quel mondo è già realtà e chiunque di noi può riscrivere la propria identità attribuendosi caratteristiche diverse da quelle che ci definiscono nel mondo analogico. I primi a immaginare l’incontro tra dimensione analogica e realtà virtuale sono stati scrittori e registi che hanno indagato questa affascinante suggestione tra le pagine di un romanzo o sul grande schermo: chi non ricorda il grande successo della saga di Avatar di James Cameron? Eppure non era la prima volta che il mondo virtuale si affacciava nella nostre vite. A introdurci in questa nuova elettrizzante dimensione era stato all’alba del nuovo millennio il mondo del gaming con “The Sims”: questo videogioco offriva l’opportunità di realizzare il proprio universo virtuale grazie alle molteplici funzioni di quello che potremmo definire un simulatore di vita, con tanto di personaggi e interazioni. Non più relegata nella dimensione puramente ludica, la realtà virtuale, che oggi conosciamo come Metaverso, ha conquistato tanti ambiti della quotidianità e viaggia sui binari di un’evoluzione tecnologica che tiene insieme mondo analogico e mondo digitale. A che punto siamo e come questa nuova frontiera cambierà l’industria tecnologica? Ne parliamo in questo articolo.

Cos’è il Metaverso?

Il grande pubblico ha conosciuto il Metaverso attraverso una delle operazioni messe in campo da Mark Zuckerberg. Ispirandosi proprio alla realtà virtuale, il fondatore di Facebook ha dato vita a un cambio di brand ribattezzando il popolare social network: attorno a “Meta” e alla sua nuova dimensione è venuto così a crearsi un interesse che tra l’autunno del 2021 e l’inizio del 2022 è aumentato del 24%. A cosa ci riferiamo quando parliamo di Metaverso? Iniziamo col dire che si tratta di uno spazio parallelo composto da diversi mondi realizzati in 3D: qui dati, identità e risorse si integrano tra loro e con il mondo analogico. L’innovazione tecnologica che è alla base del Metaverso trova applicazione nei campi più disparati, dall’e-commerce, al settore immobiliare all’istruzione. Proprio su quest’ultimo fronte, in particolare, sono già attivi numerosi progetti sperimentali messi a punto da vari atenei italiani che hanno creato gemelli digitali degli spazi destinati alla didattica o vere e proprie aule virtuali, una dimensione educativa concepita in chiave immersiva e studiata per dare vita a un modello di istruzione più inclusivo. E che dire dei numerosissimi programmi sviluppati in campo turistico per ampliare la fruibilità dei tanti siti di interesse storico-artistico presenti sul territorio italiano? Grazie a queste formule molti luoghi iconici in giro per il mondo hanno conosciuto una nuova stagione, raggiungendo fasce di pubblico sempre più ampie e trasversali. Tra i settori che meglio e più in fretta hanno recepito le innovazioni legate all’introduzione del Metaverso c’è quello del gaming: scopriamo come.

Dal gaming online al Metaverso

L’avvento dell’era digitale e la capillare diffusione di connessioni Internet veloci e accessibili hanno segnato per il settore dell’intrattenimento digitale un primo spartiacque che ha permesso al mondo dei videogame di sfruttare il potenziale dell’universo online. Ed è proprio grazie ai cambiamenti introdotti dal gioco digitale che oggi tutti gli appassionati possono contare su un’ampia selezione di piattaforme che offrono varie formule di gioco virtuale. Tra le categorie di giochi che meglio hanno recepito il cambiamento c’è quella legata alla tradizione del casinò: quello che oggi conosciamo come online poker, in particolare, grazie al Metaverso offre ai gamer un’esperienza ludica più immersiva, realistica e accattivante e forse meglio di altri giochi ha integrato le formule in VR con le più recenti innovazioni tecnologiche in materia di grafica e tematizzaizoni, il tutto nell’ottica di una fruizione sempre più performante.

Tra i titoli che già hanno scommesso sull’opportunità di giocare nel Metaverso c’è anche Fortnite: grazie alla collaborazione tra Disney ed Epic Games, infatti, per il gioco multipiattaforma stanno per spalancarsi le porte della Realtà Virtuale, una dimensione il cui quartier generale sarà ospitato da un enorme castello circondato da isole colorate, strade e autostrade. Stesso scenario per un altro gioco molto amato: Roblox. Lanciato nel 2004, questo apprezzatissimo videogame è da tempo diventato una piattaforma globale di Metaverso all’interno della quale gli utenti hanno la possibilità di creare i propri contenuti.

Dalla rivoluzione digitale in poi il mondo della tecnologia ha accelerato la sua corsa verso il futuro: se con la diffusione di Internet i primi anni 2000 hanno visto tanti campi della quotidianità consolidarsi nell’universo online, oggi la nuova frontiera dell’innovazione è rappresentata dal Metaverso e dalla possibilità di intrecciare mondo analogico e mondo virtuale, un orizzonte già in parte raggiunto.