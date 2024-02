Nonostante l’idea comune possa suggerire il contrario, il gioco d’azzardo non è un’invenzione moderna né una trovata dei nostri tempi ma al contrario, esiste da migliaia di anni, affondando le sue radici nelle civiltà greca e romana. La sua pratica è ampiamente testimoniata da numerose opere d’arte, che nel corso dei secoli hanno saputo rappresentare, con stili e forme differenti, anche il suo lato oscuro e più consumante, offrendo così un’affascinante riflessione sulla complessità umana e sulle sfaccettature del gioco d’azzardo.

L’arte del gioconella storia

Nell’antica Roma, il gioco d’azzardo veniva praticato tra schiavi e padroni e per un certo periodo di tempo fu popolare persino tra gli imperatori. A Pompei, per esempio, durante l’era repubblicana il gioco d’azzardo era estremamente diffuso, nonostante la legge del tempo cercasse di contenere il fenomeno. A conferma di ciò esistono delle preziose prove archeologiche, tra cui una serie di affreschi, come quello presente nella “Regio VI, Insula 10, civico 1” in Via di Mercurio, che ritrae una partita giocata in un ambiente domestico, con tanto di salsicce e cipolle, e un altro proveniente dalla “Caupona della Regio VI, Insula 14, civico 36”, attualmente esposto al Museo Nazionale di Napolie raffigurante quattro momenti significativi di una partita vivace, accompagnati da iscrizioni contenenti delle frasi scambiate tra due giocatori in disaccordo sui risultati.

Le locande e le osterie rappresentavano i principali luoghi in cui i cittadini potevano dedicarsi a questa controproducente passione. Le tabernae lusoriae, le sale da gioco dell’epoca, attiravano i clienti per la possibilità di svagarsi sorseggiando vino e consumando pasti. In diverse cauponae (termine latino per ‘osterie’) pompeiane, sono stati ritrovati dipinti raffiguranti giocatori intenti nell’utilizzare una tabula lusoria ovvero una tavola da gioco. Si trattava di tavole di marmo o altra pietra, all’interno delle quali erano incisi 36 simboli distribuiti su due colonne, ognuna con sei gruppi di sei simboli. Spesso le lettere sostituivano i simboli, formando messaggi che andavano da affermazioni sulle abilità nel gioco fino ad avvertimenti per le perdite che si potevano subire. Le coppie di giocatori utilizzavano tre dadi e spostavano le loro pedine, chiamate latrunculi, in avanti o indietro in base ai loro lanci. Alcuni giochi si concentravano sui lanci stessimentre altri coinvolgevano anche il movimento strategico delle pedine: un tipo di intrattenimento meno variegato e avvincenterispetto a quello a cui siamo abituatinelle nostre moderne sale da gioco o nei casinò online.Un altro oggetto spesso presente nei dipinti dell’epoca è il fritillus: una speciale coppa usata per agitare i dadi prima di ogni lancio, così da impedire ai giocatori di barare.

Anche in Greciase ne interessarono fin dai tempi antichi ed è proprio alla loro civiltà che si riconduce l’origine del poker[1], praticato in luoghi speciali frequentati dagli appassionati di gioco d’azzardo, la cui sorte era affidata alle divinità Hermes e Pan. La diffusione del gioco d’azzardo era denunciata da autori e filosofi greci, che suggerivanomisure governative per limitare un’attività considerata disdicevole.

Il gioco tra piccole e grandi rappresentazioni artistiche

In fondo, anche un semplice mazzo di carte da gioco può essere considerato un piccolo capolavoro artistico.Non a caso,la rappresentazione dei quattro re è stata, nel corso del tempo, oggetto di affascinanti dispute. Inizialmente associata a grandi regnanti del passato, come Davide, Alessandro Magno, Carlo Magno e Cesare Augusto, questa designazione è stata standardizzata dai produttori di carte francesi nel XVI secolo, per poi essere interrotta alla fine del XVIII secolo. Da allora, i re nei mazzi di carte non sono più stati associati a figure specifiche.

Le carte da giocosono state protagoniste di opere d’arte senza tempo, basti pensare al celebre “I Bari” di Caravaggio che mostra due giocatori immersi nel gioco, con una terza figura che, posta alle spalle di una, segnala le carte al suo complice. Una composizione bellissima e senza tempo, cherende l’osservatore testimone silenzioso di un inganno. Quest’opera ha a sua volta ispirato “I Giocatori di Carte” di Paul Cezanne, probabilmente, tra le raffigurazioni artistiche del gioco d’azzardo più famose al mondo.

In un’epoca diversa e con il suo stile inquietanteanche il pittore norvegese Edvard Munch,ha rappresentato il gioco d’azzardo.In“Al Tavolo della Roulette a Monte Carlo”le figure deigiocatori si mescolano tra loro intorno al tavolo della roulette.

Infine, un esempio più popolare e curioso èla serie di dipinti “Cani che Giocano a Poker”di Cassius Marcellus Coolidge, una serie di dipinti.I quadri furono realizzati nell’arco di dieci anni tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo per una pubblicità di sigarette ma diventarono ben presto l’esempio principale di arte kitsch usata per decorare le case della classe media americana, dando luogo a numerose parodie e riferimenti.

L’uomo “gioca”, dunque, da tempi immemori e con il passare dei secoli ha saputo inventare nuove forme di intrattenimento, sempre più elaborate e intriganti. Gli antichi greci e romani ne hanno scoperto il fascino irresistibile e gli artisti di ogni tempo sono riusciti a catturarne la natura fugace, traducendola in immagini capaci di rendere questa passione immortale. (nota stampa).

