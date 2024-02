Manfredonia. Raffaele Fatone un’ipotesi, uno dei candidati, sicuramente il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle di Manfredonia. Non del Centrosinistra. Almeno per ora.

Motivazioni? Eccessive pressioni dei “vecchi”, dei politici che hanno avuto e hanno ancora un peso per la politica sipontina e il rischio per l’ingegnere di recitare la parte del figurante. Una parte che lo stesso non ha intenzione di svolgere, mentre altri sarebbero impegnati a posizionare pedine tra assessorati, partecipate e Tecnostruttura comunale.

Fatone dunque possibile candidato a sindaco per le Amministrative, mentre emerge la figura di Domenico La Marca, tra l’altro assistente sociale, animatore socio-culturale, cantautore, proposto dai rappresentanti di Molo 21 (Giovanni Mansueto, Franco La Torre, Gaetano Prencipe). Forse per sostituire lo stesso Fatone, non propenso al campo largo comandato? Si vedrà.

“Domenico La Marca? Dico solo questo”, precisa a StatoQuotidiano questo pomeriggio il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, consigliere per il presidente Emiliano e referente di CON Manfredonia. “E’ inusuale che una persona si proponga a sindaco in questo modo. E’ fuori luogo. Credo indebolisca i partiti la sua candidatura. Poi: rappresenterebbe chi? Quale coalizione? Posso soltanto dire che non c’è convergenza sul nome di Domenico La Marca, è solo il nome proposto da Molo 21″.

Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci di un dialogo serrato tra lo stesso Riccardi e Zingariello di Progetto Popolare per la scelta del prossimo candidato a sindaco, mentre Mario Furore spingerebbe con insistenza per delineare le strategie delle prossime amministrative di Manfredonia.