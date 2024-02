PADOVA – Una donna di 41 anni è stata trovata morta a Bovolenta, un comune della provincia di Padova, nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 febbraio. Il corpo è stato scoperto in un’abitazione non distante dalla caserma dei Carabinieri, in viale Italia.

Dai segni ritrovati sul cadavere sembra che sia stata uccisa a coltellate. A dare l’allarme sarebbe stata la mamma della 41enne, a cui appartiene la casa dove pare sia avvenuto il femminicidio.

La vittima si chiama Sara Buratin.

I militari dell’Arma sono ora alla ricerca del marito della vittima, un 39enne, che al momento risulterebbe irreperibile.

Sul posto, con i carabinieri del nucleo investigativo ed il medico legale che si stanno occupando di effettuare tutti gli accertamenti del caso, è arrivato anche il magistrato di turno, Sergio Dini.

La donna, che lavorava in un centro sportivo, lascia una figlia di 12 anni ed era molto conosciuta in paese. Al momento non sono ancora state formulate ipotesi sul movente dell’assassinio.

La sindaca di Bovolenta, Anna Pittarello, ha commentato l’accaduto a Repubblica e descrive la donna come “una ragazza solare. La vedevo spesso mentre faceva sport o quando passeggiava insieme alla figlia.

Il paese è piccolo, siamo appena 1500 abitanti, ci conosciamo tutti”.

Dell’uomo con cui viveva la vittima la prima cittadina non sa molto. “Non ci sono mai state segnalazioni, mai un sentore.

Ma ancora non si sa nulla, dovranno approfondire gli inquirenti” precisa. “Sono notizie che lasciano senza fiato” aggiunge.

Si tratta del secondo femminicidio in meno di 24ore: nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 febbraio, a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, un 56enne, Vittorio Pescaglini, ha ucciso a coltellate in strada la moglie, Maria Batista Ferreira, dalla quale si stava separando.

Dopo il delitto si è costituito chiamando i carabinieri.