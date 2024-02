Il consumo di sigarette elettroniche, nel corso degli anni, si è inserito come un importante strumento alternativo al fumo tradizionale, utile per aiutare i fumatori che avevano intenzione di smettere di fumare o che cercavano una soluzione che limitasse i danni da fumo.

Il fenomeno delle sigarette elettroniche

Il successo che hanno riscosso i dispositivi da svapo è stato notevole e a dimostrarlo sono i numeri sugli svapatori in Italia e nel mondo, ma anche e soprattutto la grande quantità di ricerche medico-scientifiche sull’argomento. Sì, perché trattandosi di un dispositivo il cui utilizzo rientra nel campo della salute, la comunità scientifica, così come l’opinione pubblica, si è mossa tempestivamente per assicurarsi che il vaping non fosse nocivo per i consumatori.

Il percorso delle e-cigarette, pertanto, non è stato privo di ostacoli. Gli impedimenti più grandi sono arrivati dalle dicerie sul suo conto che però, a poco a poco, sono diventate tutte dei miti da sfatare. “Fumo negli occhi”, come si suol dire. O meglio, vapore negli occhi.

Un fenomeno che, nonostante i tanti ostacoli, non ha conosciuto mai un arresto. Al contrario, i consumatori italiani di vaporizzatori e dispositivi da svapo sono sempre aumentati, seppur il loro comportamento sia cambiato in base ai risultati e agli aggiornamenti delle ricerche condotte. Rimane saldo il fatto, però, che le sigarette elettroniche siano meno dannose per la salute rispetto al tabacco a combustione, affermazione supportata da importanti evidenze scientifiche.

Svapare: i motivi del successo

Una delle prime false credenze che ruotavano attorno allo spavo era il suo livello di dannosità, equiparato a quello del fumo. Questa informazione è stata definitivamente smentita recentemente, nel 2022, da alcuni medici del Regno Unito, i quali hanno attribuito allo svapo il titolo di miglior strumento per smettere di fumare poiché, a breve e medio termine, i rischi sono decisamente minori rispetto a quelli del fumo tradizionale.

Le sigarette a combustione, infatti, quando bruciano rilasciano migliaia di sostanze chimiche (fra cui catrame e monossido di carbonio) dannose all’organismo. Ma queste sostanze non vengono sprigionate dallo svapo, perché gli atomizzatori sigaretta elettron ica non generano combustione, dunque il rischio per i consumatori di andare incontro ai danni derivati dall’esposizione alle tossine (cancro, malattie polmonari, malattie cardiache, ictus) sono molto ridotti.

Pertanto, passare allo svapo non vuol dire passare da una dipendenza a un’altra, visto che la nicotina rilasciata con lo svapo passa dal riscaldamento di un e-liquid, e non dalla combustione del tabacco.

Il secondo argomento importante è proprio la questione nicotina. Sebbene i dispositivi da svapo la contengano – ma esistono anche liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina – e nonostante sia vero che la nicotina è la responsabile della dipendenza dal fumo, questa sostanza sarebbe innocua per la salute. A causare i danni del fumo, infatti, non è la nicotina, bensì le tante sostanze chimiche tossiche sopra citate contenute nel fumo di tabacco.

Inoltre, appena lo svapatore raggiunge un buon livello di distacco dal vizio del fumo, e cioè non ne subisce l’astinenza, può anche scegliere di ridurre in maniera graduale la quantità di nicotina contenuta nell’e-liquid, fino al punto da svapare a zero nicotina.

Per quanto riguarda l’efficacia delle sigarette elettroniche come aiuto ai fumatori a smettere di fumare, anche qui le e-cig ne escono vincenti. I vaporizzatori di nicotina, infatti, si sono dimostrati uno degli strumenti più efficaci per abbandonare il vizio del fumo, in percentuale decisamente maggiore rispetto alle precedenti terapie sostitutive della nicotina (cerotti, gomme, ecc).

Un’altra questione importante riguarda la frequenza di utilizzo delle sigarette elettroniche. Chi sostiene la sua inefficacia nello smettere di fumare, infatti, addita il fatto che i consumatori di vaporizzatori siano sempre con la sigaretta elettronica in mano, al punto da svapare più di quanto fumassero. Sì, questo è un comportamento normale, soprattutto nelle fasi iniziali del passaggio, ma rimane il fatto che lo svapatore non va incontro agli stessi danni a cui si esponeva con la sigaretta tradizionale. Inoltre, con la vaporizzazione, la nicotina impiega più tempo prima di raggiungere il cervello e toccare la sensazione di soddisfazione, per questo si fanno più boccate.

In ultimo, rimane la credenza dei danni da svapo passivo, ma nessuna evidenza scientifica ha dimostrato che l’esposizione all’aerosol da svapo provochi danni alle persone che stanno accanto a uno svapatore.

Insomma, tanti i dubbi ma tante anche le certezze attorno all’innovazione dello svapo, un fenomeno che è cambiato nel corso degli anni ma che pare non avere intenzione di sparire nel nulla.