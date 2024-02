La riscoperta della carta quale veste editoriale maggiormente pregiata, ammantata di echi nostalgici è ormai un dato di fatto. Le vendite dei libri tradizionalmente intesi hanno superato quelle degli e-book, tale inversione di tendenza si sta verificando anche nelle pubblicazioni amatoriali comunemente note come “fanzine”, molto in voga durante i patinati anni ’80.

Da una collaborazione con le edizioni “Cavie Project,” editori indipendenti di Milano casa editrice dedita alla pubblicazione di riviste amatoriali come le fanzine, nasce il progetto denominato “Falla tu l’arte a Foggia”, una fanzine di alcune fotografie, raccolte in 36 pagine dell’illustratore d’arte erotica lucerino Giuseppe Petrilli, come spiega su queste colonne l’artista.

“Il team di Cavie si è dimostrato essere molto entusiasta della mia arte e della mia personale storia di artista essendo stato uno dei primi a produrre arte erotica in questo territorio per certi versi poco aperto a tale genere d’arte.

Nasce così questo progetto editoriale che ha una prima distribuzione a tiratura limitata di 50 copie che è già un numero abbastanza alto per questo genere di pubblicazioni. Le copie sono distribuite attraverso i canali social della casa editrice e verranno presentate nelle fiere più importanti di settore in Italia e in Europa già dal mese prossimo. Questo ritorno a Milano rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e soddisfazione dopo aver esposto opere d’arte figurativa”, racconta l’artista lucerino.

E come molti altri artisti italiani anche a Petrilli si era appassionato al discorso della CryptoArt, una categoria di arte che sfrutta la tecnologia Blockchain.

La criptoarte, così come il mondo delle criptovalute, è strettamente connessa alla speculazione finanziaria. Essa, infatti, origina dalla volontà di immettere sul mercato (virtuale) opere destinate a collezionisti o amatori scambiate e alienate per investimento.

La criptoarte consente di guadagnare, sia acquistando che vendendo opere NFT (not-fungible token). Le opere sono corredate di un certificato di autenticità contenente informazioni in formato digitale, e possono essere visualizzate da tutti in qualsiasi momento, ma solo il possessore della Blockchain ne è il solo ed unico proprietario.

Tuttavia, nonostante l’inziale entusiasmo verso questa forma di produzione e diffusione delle proprie opere, il fenomeno ha presto perso di interesse agli occhi dell’artista lucerino.

“La Cryptoart si è rivelata essere una bolla che non ha determinato quel cambiamento epocale che si pensava potesse avvenire nel settore artistico – dichiara a SQ -, non è stata così rivoluzionaria come si pensava. Attraverso i miei Nft ho pubblicato una decina di opere”.