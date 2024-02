MANFREDONIA (FOGGIA) – Ruspe in azione a Manfredonia dove – dopo un primo importante intervento di rimozione di una imponente struttura ricettiva collocata illegalmente sulla costa della città sipontina – prosegue a pieno regime l’attività della ‘Cabina di Regia’ istituita in Prefettura per la pianificazione delle attività di demolizione degli immobili abusivi, dando particolare priorità alle situazioni correlate ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali locali.

Da questa mattina, infatti, sono in corso gli abbattimenti di tre immobili costruiti illecitamente nell’area di Siponto, riconducibili a noti esponenti delle consorterie malavitose della zona.

Le attività sono in corso sotto l’attenta e costante vigilanza del personale della questura di Foggia e delle altre forze di polizia per assicurare che le operazioni di demolizione avvengano nella necessaria cornice di sicurezza.

Il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha espresso ancora una volta “grande compiacimento per l’importante lavoro svolto dalla Cabina di Regia e per lo straordinario contributo fornito nelle delicate operazioni di demolizione da parte della gestione commissariale e di tutte le forze di polizia”, alle quali rinnova “la piena gratitudine per il qualificato e concreto impegno prestato anche nelle attività rivolte all’attuazione del piano complessivo di ripristino della legalità sul territorio provinciale, ed in particolare nell’area di Manfredonia, attraverso il contrasto del fenomeno eversivo delle occupazioni e delle costruzioni abusive ad opera di soggetti non titolati sovente legati alla criminalità organizzata”.