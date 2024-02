Foggia. “Un incidente evitato miracolosamente stamattina sulla statale 89, tratto che percorro quotidianamente per raggiungere Foggia per lavoro”. Lo comunica Roberto (nome di fantasia) a StatoQuotidiano.it.

“Verso le 7:15, dopo la basilica di San Leonardo, ho assistito a un pericoloso episodio. La vettura che mi precedeva, pur trovandoci su un rettilineo senza ostacoli davanti a noi, ha improvvisamente iniziato a rallentare, attirando la mia attenzione. Poco dopo, la vettura ha frenato bruscamente, poiché di fronte a noi si è improvvisamente manifestata una mandria di cinghiali. Per fortuna, anche io sono riuscito a fermare il mio veicolo in tempo”.

“Vorrei segnalare questa situazione alle autorità competenti affinché prendano provvedimenti immediati per garantire la sicurezza degli automobilisti che percorrono tale tratto stradale. Suggerirei di valutare l’opportunità di recintare la zona per prevenire ulteriori incidenti simili. È fondamentale agire prontamente per evitare tragedie imminenti. La collaborazione con le autorità competenti è essenziale per implementare misure atte a preservare la vita dei conducenti e prevenire situazioni di pericolo come quella di questa mattina”.

“Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrete dedicare a questa segnalazione, auspicando un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della statale 89”, conclude il lettore.