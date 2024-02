Foggia. Con recente provvedimento, è stato disposto il rinvio a giudizio per l’imprenditore Gianni Rotice, già sindaco di Manfredonia, e altre tre persone (nonché per l’azienda di cui Rotice è rappresentante legale) nell’ambito dell’inchiesta per la morte di un operaio di 47 anni, Alessandro Rosciano, deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto il 9 agosto del 2021 in un cantiere a San Giovanni Rotondo, in contrada Matine.

La vittima era dipendente dell’azienda di cui Rotice è rappresentante legale.

Oltre che per Rotice, è stato chiesto il rinvio a giudizio per altre tre persone – Raffaele Michele Cagnazzi, nato a Barletta il 10.10.1954, Paolo Leone, nato a a San Giovanni Rotondo il 20.08.1965, Davide Martella, nato a San Giovanni Rotondo il 23.05.1983 – che rivestivano ruoli all’interno dell’azienda e per l’azienda stessa (Gianni Rotice srl di Manfredonia, in qualità di persona giuridica). Le accuse, contestate a vario titolo, sono di omicidio colposo e violazioni sulle norme antinfortunistiche sul lavoro.

Il dibattimento dovrebbe iniziare il 22 maggio 2024, presso il Tribunale di Foggia. La richiesta di rinvio a giudizio, a firma del Gup dr.ssa Grippo, era stata pubblicata nello scorso giugno 2023.

Le parti civili di Alessandro Rosciano, mamma, papà e sorella, sono difese dall’avvocato Pierpaolo Fischetti del Foro di Foggia.

“Occorre chiamare le cose con il loro nome, quello del povero Alessandro, che domani avrebbe compiuto 50 anni, è un omicidio. Le dinamiche, la successione logica degli eventi e le varie risultanze investigative sono chiare e purtroppo nulla è valso a fermare questa strage infinita. La famiglia adesso attende una risposta definitiva sul perché”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Fischetti.