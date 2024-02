Manfredonia. "Ragazzini truffatori camuffati da consulenti dell'energia elettrica in area Via Toti" - immagine d'archivio, StatoQuotidiano.it

Manfredonia. L’area di Via Enrico Toti a Manfredonia è stata recente teatro di un sospetto episodio, che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti.

Come riferito a StatoQuotidiano.it, ieri mattina, nei pressi della posta, in particolare nella zona di Giuseppe di Vagno e Croce, si sono presentati tre o quattro giovani, apparentemente intorno ai 20 anni, impegnati in un comportamento discutibile.

I sospetti truffatori si sono spostati porta a porta, concentrandosi soprattutto nei piani terra, e si sono finti consulenti e collaboratori del settore dell’energia elettrica. La loro richiesta insidiosa era quella di visionare le bollette degli abitanti della zona, insistendo con particolare pressione. Quando è stato comunicato a uno di loro che il pagamento delle bollette era gestito dal marito della segnalatrice, hanno rapidamente cambiato atteggiamento, ritirandosi momentaneamente e promettendo di tornare successivamente.

La segnalatrice di StatoQuotidiano.it ha notato che i volti dei truffatori le erano già noti, poiché erano stati visti precedentemente nella zona. Inizialmente, aveva supposto che fossero rappresentanti o testimoni di Geova, “dato che sono gli unici soliti a bussare porta dopo porta”.

“Si consiglia vivamente ai residenti di prestare molta attenzione e di non fidarsi di tali individui, specialmente per le persone più anziane che potrebbero essere più vulnerabili a questo tipo di inganno. In caso di incontri simili, è fortemente consigliato contattare le autorità locali e fornire loro qualsiasi informazione utile per l’identificazione di questi truffatori”.