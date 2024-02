“Alla luce delle nuove nomine, che completano il quadro direttivo del movimento giovanile pugliese, siamo lieti di poter dichiarare conclusa questa fase transitoria che si poneva come necessaria dopo la stagione congressuale e di rinnovamento di Forza Italia che abbiamo vissuto.

Oggi finiamo di comporre una squadra che dovrà affrontare molteplici sfide, che ci dovranno vedere protagonisti per dimostrare il peso del movimento

giovanile negli equilibri del nostro partito. Sarà una stagione cruciale che verrà inaugurata dalle sfide amministrative in città cardine per gli equilibri della politica regionale, e che proseguirà con la competizione europea, dove Forza Italia sarà chiamata a riaffermare la centralità del Partito Popolare Europeo anche nel nostro Paese.

Una stagione che ci vedrà nelle strade e nelle piazze per rilanciare le nostre iniziative che mirano a lasciare un segno nel futuro della nostra generazione.

Si apre quindi, una nuova fase dove raccogliere i frutti di un lavoro costante fatto di ascolto del territorio e di militanza, che ci deve rendere orgogliosi in

quanto rappresentanti e delle istanze dei nostri concittadini. Forza Italia Giovani Puglia è pronta e siamo in campo per la Terra che amiamo!”.

“Completiamo quindi il nucleo centrale del nostro organigramma con la seguente composizione, che si arricchirà nei prossimi mesi di figure di coordinamento locale:

– Mario Schena: Coordinatore Regionale per Forza Italia Giovani Puglia

– Lorenzo Attivissimo: Vice Coordinatore regionale per Forza Italia Giovani Puglia

– Natalie la Torre: Vice Coordinatrice regionale per Forza Italia Giovani Puglia

– Filippo Pati: Vice Coordinatore regionale per Forza Italia Giovani Puglia

– Andrea Coppola: Coordinatore provinciale per la provincia di Lecce

– Lorenzo Attivissimo: Coordinatore provinciale per la provincia di Bari

– Gennaro Martino: Coordinatore provinciale per la provincia della BAT

– Donato Maggi: Coordinatore provinciale per la provincia di Brindisi

– Antonio De Palma: Coordinatore provinciale per la provincia di Taranto

– Antonio Troiano: Coordinatore provinciale per la provincia di Foggia

– Luigi de Martino Norante: Coordinatore Vicario per la provincia della BAT

– Luigi de Martino Norante: Coordinatore cittadino per il comune di Barletta

– Mattia Trigiante: Responsabile per la formazione per Forza Italia Giovani Puglia

– Francesco Mancini: Coordinatore Regionale per Studenti per le Libertà”.

Lo dichiara Mario Schena (Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani Puglia).