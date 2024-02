FOGGIA – Ancora un incidente fatale sul lavoro. A Stornara, vicino Foggia, il 23enne operaio Francesco Albanese è morto schiacciato dal terreno di uno scavo in campagna.

Inutili i soccorsi.

Indagini in corso sull’operaio morto a Stornara

Secondo le prime indiscrezioni dell’Ansa, il 23enne stava lavorando a Contessa, nelle campagne di Stornara, in provincia di Foggia.

Si stava occupando della messa in opera di un impianto di irrigazione quando sarebbe stato travolto e schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo.

Stornara, in provincia di Foggia, dove è morto il giovane operaio Francesco Albanese

Presenti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. L’allarme del collega dopo l’incidente con lo scavo e l’arrivo dei soccorsi

A lanciare l’allarme sarebbe stato un collega, un altro operaio che era con lui.

Sul posto sono quindi sopraggiunti i soccorsi, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.



Chi era Francesco Albanese

Francesco Albanese avrebbe compiuto 24 anni a marzo.

L’Ansa riferisce che chi lo ha conosciuto lo descrive come “un ragazzo d’oro che subito dopo il diploma ha iniziato a lavorare”.

“Un esempio per tanti giovani della sua età”, ha raccontato un residente del posto.

Il cordoglio della Cgil Orta Nova

“Oggi una giovane vita purtroppo è stata spezzata per un’incidente sul lavoro nell’agro di Stornara.

Si tratta di Francesco Albanese, un giovane di 23 anni che avanti a sé aveva tutta una vita da vivere.

A nome della Cgil dei 5 Reali Siti voglio esprimere solo profonda sofferenza e cordoglio alla famiglia ed estendere questo sentimento a tutta la Comunità di Stornara.

Non ci sono parole e non c’è altro da aggiungere, se non tanta tristezza e dolore” il commento di Daniele Calamita, coordinatore Cgil Cinque Reali Siti, su Facebook.