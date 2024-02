Musica felix – Jany McPherson Trio. 2 marzo 2024 a Foggia

Continua Musica felix 2024, la rassegna di musica e cultura organizzata dalla Fondazione Apulia felix, con la direzione artistica del M° Dino De Palma. Per il terzo appuntamento in programma sabato 2 marzo, alle ore 19, sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia, andrà in scena il trascinante concerto “A long way“. Protagonista della serata Jany McPherson, pianista, cantante e compositrice cubana, una delle più importanti rappresentanti del pianismo jazz al femminile degli ultimi anni.

Il suo concerto verte principalmente sull’ultimo album intitolato A long way, pubblicato ad ottobre 2023. “Un lungo cammino” che ripercorre tutte le varie fasi della vita dell’artista nel quale il pubblico potrà apprezzare le innate doti interpretative della McPherson, il suo genetico senso dell’orientamento musicale e del ritmo, la spiccata attitudine alla ballata e al canto. La sua musica è una sintesi tra vari stilemi e linguaggi limitrofi ed affini al jazz, che lei esprime con grande personalità, originalità e modernità, caratterizzando la sua musica con originali ed inaspettate progressioni ritmico-armoniche, con un personalissimo fraseggio ed un inedito modulo improvvisativo che conferiscono al suo stile pianistico un tratto inconfondibile. “Musica dell’anima per l’anima”.

In questo splendido itinerario musicale confezionato per Musica felix si uniscono a Jany McPherson in un trio eccezionale, Antonio Sgro, al contrabbasso, e Yoann Serra alla batteria, due straordinari musicisti francesi.

Jany McPherson nasce a Cuba dove assorbe le influenze della grande tradizione dei pianisti cubani Ernesto Lecuona, Bola De Nieve e Chucho Valdés. Inizia giovanissima la sua carriera professionale, proprio a Cuba, collaborando con l’Orchestra Anacaona, Manolito Simonet, Tata Guines, Miles Peña, Omara Portuondo e con l’orchestra Buena Vista Social Club, sfoggiando l’originale fraseggio che la caratterizza e la superba capacità di improvvisazione con cui riesce ad evocare i suoni della sua terra con grande modernità. Estremamente rilevante la recente collaborazione con John McLaughlin che l’ha voluta come sua “Special Guest” in alcuni concerti del suo tour estivo del 2022, tra i quali quelli del North Sea Jazz Festival e del Montreux Jazz Festival.

Lo spettacolo è fruibile con abbonamento o biglietto al costo di € 12. I biglietti in vendita online e nei punti vendita vivaticket sono già terminati, ma sono ancora disponibili dei posti acquistabili presso l’Auditorium Santa Chiara, il giorno stesso del concerto (2 marzo), a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio del concerto.

Per ulteriori info: tel. 3929892331 – e-mail: infoapuliafelix@gmail.com