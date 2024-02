CAGLIARI – All’1 arriva Alessandra Todde arriva alla sede elettorale di via Dante a Cagliari. “Sono passata per salutare, dai dati in nostro possesso si profila una vittoria e io sarò la prima presidente della Regione Sardegna.

Sono molto felice e orgogliosa, faremo la conferenza domani mattina, ci sono ancora gli spogli in corso.

Ma dai dati in nostro possesso, che abbiamo verificato, si profilerebbe questo, per cui sono molto felice. Credo che oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna.

Ringrazio tutta la mia coalizione, ho sempre detto di sentirmi parte di una coalizione. Questa è dimostrazione che questo è un grande progetto di squadra, la squadra c’è è forte e coesa”.

SCHLEIN IN SARDEGNA: “VITTORIA TODDE? ORA CAMBIA IL VENTO”

“Se cambia il vento ora dopo le regionali sarde? Si, è così“.

A dirlo è Elly Schlein, che ha raggiunto in nottata, insieme al leader del M5s, Giuseppe Conte, il quartier generale di Alessandra Todde, a Cagliari, per complimentarsi con la candidata governatrice del centrosinistra isolano, in testa rispetto allo sfidante del centrodestra, Paolo Truzzu, e sicura di aver vinto le regionali nonostante i dati siano ancora parziali.

“Non avrei potuto immaginare un modo migliore per passare il primo anniversario da segretaria del Pd– sottolinea Schlein-. Sono molto emozionata, si profila, in attesa dei dati ufficiali, una vittoria dei sardi, innanzitutto.

E una vittoria di questa straordinaria candidata che ha fatto una campagna splendida, e che potrà ridare speranza a questa meraviglisa terra.

Siamo una coalizione che ha messo insieme un progetto convincente e credibile. Aspettiamo gli ultimi dati, ma c’era chi scometteva che non arrivassimo neanche fino a qui… C’è molta gioia”.

CONTE IN SARDEGNA: “OGGI DATA STORICA”

“Questa è una data storica, abbiamo la prima donna presidente della Regione Sardegna e anche, lo dico con orgoglio, un primo presidente di Regione del M5s.

E’ stato fatto un gran lavoro da tutte le forze politiche per inaugurare un progetto credibile. Sono davvero felicissimo per i cittadini che hanno creduto nel rinnovamento”.

A dirlo è Giuseppe Conte, che ha raggiunto in nottata, insieme alla segretaria del Pd, Elly Schlein, il quartier generale di Alessandra Todde, a Cagliari, per complimentarsi con la candidata governatrice del centrosinistra isolano, in testa rispetto allo sfidante del centrodestra, Paolo Truzzu, e sicura di aver vinto le regionali nonostante i dati siano ancora parziali.

“Ovviamente è un risultato che ci fa ben pensare anche in prospettiva futura- rimarca il presidente del M5s-. Quando c’è un progetto serio, un lavoro con le comunità, si possono ottenere risultati così sorprendenti rispetto alle aspettative”.