“Onestamente non mi aspettavo una stagione del genere. Per me è un po’ il campionato della consacrazione. Inutile dire che voglio arrivare alla doppia cifra”. Così si esprime Diego Gambale, attaccante dell’Audace Cerignola, in un’intervista al Corriere dello Sport – edizione Puglia.

Classe 1998, Gambale sta vivendo la sua prima stagione in Serie C con la maglia gialloblù, dopo le esperienze con Aquila Montevarchi e Pineto. Finora ha collezionato 7 reti e 3 assist in 25 presenze di campionato, a cui si aggiunge 1 gol in Coppa Italia.

Questi numeri evidenziano la crescita costante dell’attaccante, sempre più determinante nel progetto offensivo del Cerignola.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.