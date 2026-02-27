Il Commissario straordinario del Comune di San Giovanni Rotondo, Antonio Incollingo, ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione n. 8 del 26 febbraio 2026. L’atto recepisce il Documento unico di programmazione (DUP) già approvato e si colloca nel quadro normativo del Testo Unico degli Enti Locali e del decreto legislativo sull’armonizzazione contabile.

Il bilancio ha ottenuto: Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del dirigente finanziario; Parere favorevole dell’Organo di revisione in data 26 febbraio 2026 (verbale n. 6). Tra gli allegati figurano il prospetto del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025, il Fondo pluriennale vincolato, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto dei vincoli di indebitamento e la nota integrativa. È inoltre previsto il piano degli indicatori e dei risultati attesi, che sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il documento contabile certifica: Il pareggio finanziario complessivo di competenza; Gli equilibri di parte corrente e in conto capitale; Il rispetto dell’equilibrio di bilancio secondo i nuovi parametri aggiornati nel 2025. Per il 2026 è previsto anche l’utilizzo di una quota del risultato di amministrazione presunto sia per spese correnti sia per investimenti.