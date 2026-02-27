Edizione n° 5990

Foggia, Consiglio deserto per la seconda volta. Capozzi attacca: "La città non può essere ostaggio dell'assenteismo"

J'ACCUSE CAPOZZI Foggia, Consiglio deserto per la seconda volta. Capozzi attacca: “La città non può essere ostaggio dell’assenteismo”

"C’è un limite a tutto. Alla pazienza dei cittadini e alla dignità politica di chi siede in quest’aula"

Con Foggia: per un Piano Urbanistico Generale che metta al centro i cittadini e il futuro della città

CAPOZZI ph Comune di Foggia

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Consiglio comunale va deserto per la seconda volta consecutiva e lo scontro politico si infiamma.

A lanciare l’affondo è Achille Capozzi, capogruppo di “Con Foggia”, che punta il dito contro l’assenza dei gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, parlando di una situazione ormai “insostenibile” per la città.

«C’è un limite a tutto. Alla pazienza dei cittadini e alla dignità politica di chi siede in quest’aula», dichiara Capozzi, denunciando una paralisi amministrativa che rischia di compromettere la tenuta della maggioranza. Il riferimento è alla coalizione di centrosinistra, il cosiddetto “Campo Largo”, che secondo l’esponente civico si starebbe trasformando in un «Campo del Disonore» nei confronti degli elettori. Il capogruppo rivendica il ruolo del suo movimento: «Siamo stati e restiamo il motore leale di questa coalizione, ma non saremo complici del suo fallimento». Parole che suonano come un avvertimento politico preciso: “Con Foggia” non intende fare da “stampella” a chi, a loro dire, non garantisce presenza e stabilità istituzionale.

Nel mirino anche la sindaca, chiamata direttamente in causa come garante dell’alleanza: «Il tempo dei vertici inconcludenti è finito. Non si può governare con i fantasmi», incalza Capozzi, sottolineando come l’immagine restituita alla città sia quella di un’amministrazione bloccata da tensioni interne. Il comunicato si chiude con un monito netto: «Siamo arrivati al punto di non ritorno. Se PD e 5 Stelle non sono più in grado di garantire la presenza e la dignità di questa amministrazione, bisogna avere il coraggio della verità».

La crisi politica ora rischia di aprire scenari imprevedibili per il futuro dell’amministrazione comunale. La tenuta della maggioranza appare sempre più fragile, mentre in città cresce l’attesa per un chiarimento definitivo.

