Foggia, torna l’allarme baby gang in centro: anziano deriso e perseguitato

FOGGIA – Un nuovo episodio riaccende l’allarme sicurezza nel cuore della città. A dodici giorni dalle prime segnalazioni e dalle denunce presentate in Questura di Foggia, residenti e commercianti tornano a parlare di una baby gang che continuerebbe a muoversi indisturbata tra il centro storico e l’area del Teatro Giordano.

Secondo diverse testimonianze raccolte negli ultimi giorni, il gruppo di minorenni sarebbe tornato a importunare passanti e frequentatori della zona, replicando comportamenti già segnalati nelle scorse settimane. Episodi che, in alcuni casi, sarebbero sfociati anche in aggressioni e atti di intimidazione.

A far crescere l’indignazione è soprattutto un video diffuso sui social nelle ultime ore. Nel filmato si vede un gruppo di ragazzini insultare e perseguitare un anziano, indicato da più persone come una vittima presa di mira da tempo. Le immagini mostrano scherni, risate e atteggiamenti provocatori, elementi che hanno riacceso il dibattito cittadino sulla percezione di impunità e sulla sicurezza nelle strade del centro.

Le prime denunce risalgono a quasi due settimane fa, quando almeno due vittime si sono rivolte alle autorità per segnalare quanto accaduto. Nonostante ciò, secondo quanto riferiscono alcuni residenti, gli episodi non si sarebbero fermati.

Tra i punti di ritrovo indicati da chi vive e lavora nella zona c’è Piazza Cesare Battisti, dove il gruppo si radunerebbe con frequenza, spesso intorno alle 21. Un dettaglio che alimenta le domande dei cittadini: in presenza di segnalazioni precise, testimonianze e video, molti si chiedono perché non si sia ancora arrivati a un intervento risolutivo.

Il problema, tuttavia, non riguarda soltanto l’aspetto repressivo. La vicenda mette in luce una questione più ampia, che coinvolge dimensioni sociali ed educative. Si tratta di minorenni che agiscono in gruppo, prendendo di mira persone considerate più vulnerabili e mostrando, almeno in apparenza, scarsa paura delle conseguenze.

Nel frattempo cresce la preoccupazione tra chi frequenta il centro cittadino, soprattutto nelle ore serali. Il timore diffuso è che alcune zone simbolo della vita sociale e culturale di Foggia possano trasformarsi in spazi percepiti come meno sicuri, con ripercussioni sulla quotidianità di residenti, famiglie e attività commerciali.

Lo riporta FoggiaToday.it