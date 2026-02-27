“Màmbrëdònijë pulétë jì tàndë bèllë". Dalla città sipontina, parte la campagna pro-ambiente di StatoQuotidiano.it

MANFREDONIA – Un gesto quotidiano, purtroppo ancora troppo diffuso: un uomo che, con noncuranza, si appresta a lasciare un rifiuto per strada. Una scena semplice, ambientata in un angolo qualunque della città. Ma proprio mentre sta per abbandonare la busta a terra, un altro cittadino lo ferma. E lo fa usando la lingua più autentica, quella del cuore: il dialetto sipontino.

È questo il cuore della nuova campagna sociale pro-verde lanciata da StatoQuotidiano.it, un’iniziativa pensata per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla cura del decoro urbano attraverso uno strumento diretto, popolare e fortemente identitario: il vernacolo di Manfredonia.

Nel video, il dialogo è immediato, schietto, profondamente locale. Un botta e risposta che richiama situazioni reali, vissute ogni giorno. Il tono non è aggressivo, ma fermo. È la voce della coscienza collettiva che interviene.

“Vebbù u làssë ‘qquà. Tàndë u fànnë tóttë quàndë“.

“Uagliò! Chë sté facènnë?”

“U paijësë nùstrë sté ‘ddëvëndánnë ‘na dëscàrëchë“.

“Jì mègghijë àcchëssì!” (nel contenitore).

Il messaggio è chiaro: la responsabilità è individuale, ma l’effetto è collettivo.

A impreziosire l’iniziativa è l’analisi linguistica curata da Lorenzo Mione, che sottolinea come l’uso del vernacolo rafforzi il senso di appartenenza e renda il messaggio più incisivo. «Il dialetto – spiega Mione – non è soltanto un mezzo espressivo, ma un marcatore identitario. Sentirsi richiamare in vernacolo significa sentirsi chiamati in causa come membri di una comunità. È un linguaggio che non giudica dall’alto, ma coinvolge, responsabilizza, crea prossimità».

Nel dialogo emergono espressioni tipiche sipontine, con quella musicalità schietta e diretta che appartiene alla parlata locale. Il rimprovero non suona come una predica, ma come un richiamo tra compaesani.

L’iniziativa di StatoQuotidiano.it si inserisce in un percorso di sensibilizzazione più ampio, volto a promuovere comportamenti virtuosi e rispetto per gli spazi comuni. Non solo informazione, dunque, ma anche azione civica.

Il video si chiude con una frase semplice ma potente, interamente in dialetto: «Màmbrëdònijë pulétë jì tàndë bèllë! Tënémacìllë ‘bbönë a cïttá nòstrë.»

Un invito diretto, senza retorica. Perché Manfredonia è di chi la vive ogni giorno. E mantenerla pulita non è un favore a qualcuno, ma un dovere verso se stessi e verso la comunità. Una campagna che parla la lingua della gente, per ricordare che il rispetto dell’ambiente parte dai piccoli gesti. E che il cambiamento, spesso, comincia proprio da una parola detta al momento giusto.