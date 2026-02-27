Manfredonia, ASE: aperta la selezione per addetti alla raccolta rifiuti

In riferimento all’Avviso di Selezione pubblicato il 25 febbraio 2026, Attal Group SpA di Milano, operante per conto di ASE SPA nel settore dei servizi ambientali, ricerca operatori ecologici/addetti alla raccolta dei rifiuti per esigenze operative temporanee.

L’assunzione sarà in somministrazione a tempo determinato e riguarda 10 unità con inquadramento giuridico livello D2 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia. La durata prevista è di almeno 3 mesi, dal 9 marzo 2026 al 6 giugno 2026.

Per candidarsi è possibile utilizzare il seguente link:

https://careers.attalgroup.it/job-seekers-login.php#login

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale di Attal Group: https://www.attalgroup.it/

La precedente segnalazione a StatoQuotidiano > Bando operatori ecologici