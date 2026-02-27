Edizione n° 5990

Home // Cronaca // Manfredonia, ASE: aperta la selezione per addetti alla raccolta rifiuti. Azienda precisa

MANFREDONIA ASE Manfredonia, ASE: aperta la selezione per addetti alla raccolta rifiuti. Azienda precisa

Attal Group SpA di Milano, operante per conto di ASE SPA nel settore dei servizi ambientali, ricerca operatori ecologici/addetti alla raccolta dei rifiuti per esigenze operative temporanee

Manfredonia, ASE: aperta la selezione per addetti alla raccolta rifiuti

A.S.E. S.p.A. - Fonte Immagine: ManfredoniaNews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Febbraio 2026
Cronaca // Lavoro //

In riferimento all’Avviso di Selezione pubblicato il 25 febbraio 2026, Attal Group SpA di Milano, operante per conto di ASE SPA nel settore dei servizi ambientali, ricerca operatori ecologici/addetti alla raccolta dei rifiuti per esigenze operative temporanee.

L’assunzione sarà in somministrazione a tempo determinato e riguarda 10 unità con inquadramento giuridico livello D2 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia. La durata prevista è di almeno 3 mesi, dal 9 marzo 2026 al 6 giugno 2026.

Per candidarsi è possibile utilizzare il seguente link:
https://careers.attalgroup.it/job-seekers-login.php#login

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale di Attal Group: https://www.attalgroup.it/

La precedente segnalazione a StatoQuotidiano > Bando operatori ecologici

 









LASCIA UN COMMENTO