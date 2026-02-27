Manfredonia. Contributi per sindaco e assessori in aspettativa: impegnati oltre 30mila euro

Il Comune di Manfredonia ha impegnato 30.347,58 euro per il versamento dei contributi previdenziali relativi al primo semestre 2026 in favore del sindaco e degli assessori collocati in aspettativa. Lo stabilisce la determinazione dirigenziale n. 293 del 5 febbraio 2026 del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico.

L’atto richiama l’articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che impone agli enti locali di versare i contributi che sarebbero stati a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel caso in cui l’amministratore non fosse in aspettativa. La norma tutela la continuità contributiva e il corretto calcolo della pensione e del trattamento di fine servizio.

La contribuzione riguarda amministratori dipendenti di datori di lavoro privati, dipendenti pubblici e un assessore lavoratore autonomo per il quale è previsto il versamento alla Cassa Forense. L’obbligo contributivo è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza e da pareri della Corte dei Conti.

Il dirigente Tommaso Gioieni evidenzia che la spesa non rientra tra i “costi della politica” soggetti a limitazioni nel piano di riequilibrio finanziario dell’Ente, trattandosi di obbligo di legge. Inoltre, è classificata come spesa obbligatoria e non frazionabile in dodicesimi durante l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 163 del TUEL.

L’impegno grava sul capitolo 90 del PEG provvisorio 2026. Il provvedimento prevede che i versamenti avvengano con successivi mandati entro le scadenze previste dalla normativa previdenziale. Per il secondo semestre dell’anno si procederà con un nuovo atto, subordinato alla verifica del permanere delle condizioni di aspettativa.

Il documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Si tratta di un atto tecnico-contabile che garantisce la regolarità previdenziale degli amministratori locali, assicurando la copertura contributiva durante il periodo di mandato istituzionale.

A cura di Michele Solatia.