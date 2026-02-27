D – Nella prima parte dell’intervista, prof., abbiamo parlato molto della necessità di porre un limite alla libertà, soffermandoci sul ruolo della figura della madre e del padre. Ora, però, in questa seconda parte vorrei che ci soffermassimo un poco di più sul tema della libertà e dell’educazione. Perciò Le chiedo, come si può limitare la libertà senza fare ad essa violenza?

R – Vede, la libertà più che limitarla, bisogna aprirla. Le nostre libertà si possono o incontrare e reciprocamente accettarsi, riconoscendosi e rispettandosi oppure possono scegliere di vivere appartati e isolati, ignorandosi in una reciproca apatia che genera però quell’indifferenza che può degenerare in abbandono; oppure, da ultimo, possono collidere, scontrarsi, rischiando di distruggersi, come aveva preconizzato il filosofo Hobbes. Quando dico che è necessario dare la Legge, non dico di “proibire” ma di “motivare” alla rinuncia, di aiutare i ragazzi ad accettare i propri limiti, arrivando persino a farli rimandare nel tempo la soddisfazione di un desiderio che non possono appagare adesso. In termini psicanalitici, si dice che più che “castrare” è necessario “sublimare”. Insomma, bisogna educare a perdere e non a spaccare tutto se non si ottiene ciò che si desidera. Il Desiderio senza la Legge diventa illimitato, e ben presto si trasforma in capriccio e delirio, anzi in “delirio di onnipotenza”, cioè in quella che i greci chiamavano la hybris, la tracotanza, dove veramente tutto è permesso, anche prendersi la vita degli altri, perché ormai la mia l’ho già bruciata. Come ha sottolineato Recalcati in molti suoi libri, senza la Legge, il godimento diventa illimitato e, quindi, mortale, perché vuole continuamene superarsi in un eccesso che si sposta di continuo. Quello che bisogna fare non è reprimere il Desiderio, ma educarlo e orientarlo, dargli un senso e una direzione, una meta giusta. Come diceva il grande filosofo Spinoza, non spegnere le passioni ma accenderle. Non coltivare la passioni tristi, oggi dominanti, ma passioni generative e costruttive, per sé e per gli altri. Non giocare con la morte per sentirsi vivi. Infatti, le risse non sono altro che un modo mascherato per giocare a vedere, non solo chi è più forte, ma soprattutto per vedere chi non muore, chi resta sotto i colpi della violenza. Invece che queste passioni tristi, bisogna aiutare gli adolescenti a coltivare le passioni positive, quelle che aiutano ad amare la vita pur accettando di confrontarsi con quella sua fragilità che proprio la morte, come suo limite estremo, attesta.

D – Ma spesso i ragazzi rifiutano l’idea del limite? E sempre colpa loro o anche di altri?

R – Questo aspetto più che gli adolescenti riguarda gli adulti. Per tale motivo, non ritengo siano i ragazzi a rifiutare in modo asettico l’idea del limite. In una società fondata sul consumo esasperato e governata da adulti con in mente la sola idea di acquisire sempre più potere da esercitare a vario livello, fa comodo avere adolescenti votati al godimento illimitato, fino a spingerli all’eccesso, allo sballo. Per molti adulti la maggior parte degli adolescenti sono ottimi consumatori che fanno fare soldi al mercato del divertimento, dove sono sempre le logiche degli adulti a dominare e a decidere i processi e i meccanismi con cui condizionare i bisogni, inducendoli a desiderare anche ciò che non si può ottenere. Smascheriamo l’ipocrisia di molti adulti e diciamo finalmente che lo sballo dei giovani fa fare soldi a molti adulti. Sono questi ultimi che vendono l’alcol il sabato sera col solo scopo di avere il registratore di cassa pieno di soldi. Ci vorrebbe un bel coraggio e rompere una volta per sempre questo perversa alleanza tra mercato del divertimento e mancanza di controllo da parte dei genitori, i quali, a dire il vero, oltre che essere troppo permissivi perché negligenti e inadempienti, spesso si sentono per lo più inadeguati e impotenti. E di conseguenza arresi e rassegnati.

D – Come si può spezzare questo circuito?

R – Anzitutto, offrendo forme alternative di aggregazione giovanile e più luoghi di sana e creativa socializzazione, dove la crescita personale di ciascuno passi attraverso un impegno sociale per gli altri e con gli altri. E questo può avvenire con politiche sociali e giovanili davvero innovative. Io posso dire che in questi quarant’anni di insegnamento ho aiutato molti giovani a uscire dal vuoto e dalla noia, dalla banalità e dalle influenze delle mode di ogni tipo, non tanto e non solo con le parole e neanche con l’esempio, concepito spesso in modo farisaico come un marchio da ostentare, o per fare vedere che sei più bravo degli altri. No! Li ho semplicemente portati da chi aveva più problemi di loro, da chi aveva un dolore più grande del loro. E devo dire che molti ragazzi hanno scoperto che, in fondo, loro non avevano nessun problema che fosse davvero serio. Insomma, li ho aiutati a capire che proprio questo era il loro problema: il fatto che non avessero problemi seri. E accaduto che molti hanno smesso di percepirsi come problema e hanno invece cominciato a vedersi come una risorsa, per sé stessi e per gli altri. E piuttosto che continuare a giocare con la vita, hanno invece cominciato a donare vita. A volte il dolore altrui non solo può guarire quello nostro, ma può aiutarci a non provocare altro dolore né a noi né agli altri.

D – Allora di che cosa c’è veramente bisogno?

R – Io penso che se i ragazzi incontrassero adulti significativi e affidabili, appassionati e interiormente equilibrati, cioè misurati, loro per primi “sobri”, ma soprattutto capaci di aiutarli a pensare in modo critico e autonomo, sono certo che non ci sarebbe bisogno di limitarli dall’esterno, perché si limiterebbero da soli, facendo appello alla loro ragione e al buonsenso che abita in loro. Kantianamente parlando, la Legge non funziona se opera solo dall’esterno, come semplice imposizione e divieto, usando la paura e le punizioni. Se riducessimo la Legge solo a questo, inciteremmo in essi la trasgressione. Al contrario, la Legge funziona solo se, agendo per un certo tempo dall’esterno, riesce a risvegliare quella Legge interiore che tutti noi, ragazzi compresi, ci portiamo dentro. La libertà non si limita dall’esterno, ma solo dall’interno, passando da una situazione di eteronomia a una dettata dall’autonomia. Questo è il compito dell’educazione che, soprattutto riprendendo la maieutica socratica, cerca di tirare fuori la Legge che ci portiamo dentro. Questa scoperta della Legge interiore consente all’adolescente di passare dalla libertà alla responsabilità. Non più una libertà delirante, che brucia se stessa nel volersi fare a tutti i costi padrona del mondo, ma una libertà che “risponde”, e che “risponde” prendendosi cura non solo di sé, ma anche degli altri, della città, del creato, perfino dei più deboli. Si tratta di aiutare i ragazzi a passare da una libertà predatoria a una libertà che si prende cura, che non vuole possedere tutto e subito, ma che al contrario, sa rispettare la libertà altrui e che può addirittura anche a donare e condividere.

D – Ma la libertà non è un fatto strettamente personale? Un diritto indelebile e inviolabile?

R – La libertà è un diritto, certamente, solo che non è un diritto solo mio. Il grande filosofo inglese del XVII sec. J. Locke, nel bel mezzo delle due rivoluzioni inglesi, disse che i diritti individuali sono per natura diritti limitati, nel senso che il mio diritto è limitato dal diritto altrui. Ecco a che cosa serve la Legge sia in chiave psicanalitica sia in chiave giuridica. Essa serve a limitare la stupida pretesa di considerare i propri diritti – tra cui la mia libertà – come un diritto illimitato. Invece, ciò che limita il mio diritto è il diritto altrui, sulla cui base nasce in me il dovere di rispettare i diritti degli altri. Insomma, se i miei diritti fondano il dovere che gli altri hanno verso di me, i diritti altrui fondano i doveri che io ho verso di loro. Tutto questo fonda la comunità. Ma se noi educhiamo i ragazzi all’idea che hanno solo diritti, che fine fanno i doveri? Ora si ha che, come una società senza diritti è fascista, allo stesso tempo una società senza doveri è falsamente democratica, va allo sbaraglio e diventa caotica e ingovernabile. Questo è stato il grande insegnamento del più grande filosofo greco che è Platone.

D – Ok, prof. Ma questo concretamente come si può realizzare? Ci sono educatori oggi capaci di interagire con i ragazzi per educare la loro libertà?

R – Oggi è diventato molto più difficile educare. Non penso che questa deriva sia imputabile agli adolescenti, ma per buona parte agli adulti, che a volte si comportano in modo più adolescenziale degli stessi adolescenti. Gli specialisti la chiamano “Adultescenza”, un neologismo coniato recentemente per indicare individui che, pur avendo un’età cronologica adulta, scimmiottano comportamenti e stili di vita tipicamente adolescenziali, mostrando una profonda immaturità emotiva, narcisismo e ritardata assunzione di responsabilità sociali o familiari. Gli adulti di oggi sono malati di giovanilismo. Mentre prima un adulto, ad es. un padre, diceva al proprio figlio: “Figlio, dove oggi sono io, un giorno voglio che ci sia tu”, oggi, al contrario, gli adulti sembrano invece dire: “Figlio, dove sei tu, voglio venire anche io”. Ora, se alcuni adulti scappano dalla loro adultità, come possono aiutare i propri figli a desiderare di diventare adulti?

D – Qual è allora il limite più grande degli adulti oggi?

R – Il limite più grande è che non danno la Legge, in quanto quella Legge non la vogliono rispettare neanche loro. Molti adulti si trincerano dietro il ruolo di “maestri”, ma non hanno compreso che più che di maestri, oggi, i ragazzi hanno bisogno di “testimoni”, cioè di persone credibili, che non si limitano a dare le regole agli altri, ma che quelle regole le rispettano loro per primi. Vede, dietro ogni regola, ciò che educa non è la regola in sé, ma il valore che essa veicola. Dietro ogni regola vi è un ideale, un valore, un senso, una finalità, un progetto di vita, che non va imposto ma scoperto e costruito insieme, condiviso, non dico negoziato, perché a me questo termine mi sa più di commercio che di formazione della persona. Infatti si negoziano le merci e non le relazioni, le persone, i valori. Insomma, l’educazione non si fonda sull’autorità, ma sulla credibilità e sulla veridicità: la credibilità di te che insegni o educhi e la veridicità di ciò che insegni. Senza questi due ingredienti, l’adulto – genitore o docente che sia – diventa insignificante. E a queste condizioni, i ragazzi non si ribellano agli adulti, nè li contestano, ma semplicemente li ignorano. Il che mi pare che sia davvero molto peggio! Meglio essere contestati che ignorati.

D – E allora come coniugare libertà e limite?

R – E qui il problema è filosofico. Non basta più pensare alla libertà come un fatto puramente personale, ma anche come un fatto sociale, nel senso che ogni libertà individuale deve fare i conti con le altrui libertà. A sua volta la libertà sociale non va intesa come semplice somma delle libertà individuali, che, se così fosse, continuerebbero o scontrarsi o a ignorarsi. Poiché non siamo solo individui, ma anche comunità, allora si capisce che la nostra è una libertà già di per sé limitata, o meglio aperta, caratterizzata non solo dalla egoità, ma anche dall’alterità. E il limite, che la Legge introduce, non è altro che un perimetro dove io e l’altro cominciamo insieme.

– Quindi, Lei condivide la famosa tesi secondo cui “La mia libertà finisce dove comincia la libertà dell’altro?” – Questo principio a me non basta più. A mio avviso è stato superato, anzi è imploso a causa del passaggio dal capitalismo al turbocapitalismo che ha nel consumismo e nell’edonismo i suoi esiti più devastanti, avendo trasformato il cittadino in un semplice consumatore.

D – E che cosa propone in alternativa?

R – Sulla scia del filosofo ebreo, E. Levinas, in un mio libro di qualche anno fa, dedicato al rapporto tra il concetto di persona e quello di comunità, ho proposto di andare oltre tale principio. sostituendolo con un altro che invece dice “La mia libertà comincia dove finisce la tua”. Infatti, la vecchia formula fa cominciare la libertà altrui dalla decisione di fare finire la mia. E così l’altro è in balia del mio arbitrio, del mio potere. Invece, la seconda formula dà la precedenza alla libertà dell’altro. Insomma, si tratta di passare dal primato del mio io al primato dell’altro. Senza questo passaggio non solo non c’è crescita o maturazione, ma si finisce per regredire, si torna indietro, perché nel processo di crescita ogni fissazione è una regressione. Ecco perché in giro ci sono molti adulti che sono tali solo all’anagrafe, perché, sono velatamente malati di narcisismo, e quindi di infantilismo.

D – Termino questa seconda parte dell’intervista col chiederle se è ottimista a riguardo e qual via di uscita intravvede.

R – Io sono per natura ottimista, altrimenti non potrei fare l’educatore. Sono però convinto che solo un grande cambiamento culturale ci potrà aiutare a invertire la rotta. Ma la cultura non è un insieme di idee astratte o di nozioni aride. Non un pacchetto di definizioni da inculare nelle menti refrattarie dei ragazzi. La cultura è un processo dinamico e interattivo, ma anche creativo, dove le idee sono il frutto di un incontro tra la vita e il pensiero. Tra il desiderio e la propria immaginazione. Essa è frutto di processi educativi nuovi capaci di generare un cambiamento di mentalità, una sorta di rivoluzione interiore. La grande tradizione filosofia, specie quella umanistica e personalistica, ci ha insegnato che solo i cambiamenti interiori generano cambiamenti esteriori. Ma tali cambiamenti possono essere innescati solo da processi educativi adeguati. Ecco perché ritengo che solo se cambia l’educazione può cambiare la cultura e, con essa, tutto il resto. Ma perché l’educazione cambi è necessario che gli adulti facciano gli adulti, cioè uomini capaci di cura. Capaci di prossimità. Capaci di alterità. Adulti generativi e non semplicemente trasmissivi.

(Fine seconda parte)