Manfredonia, porto in ampliamento: il Comune chiede più coinvolgimento

MANFREDONIA (FG) – Proseguono i lavori di ampliamento e consolidamento del porto Alti Fondali, infrastruttura strategica per il sistema logistico e marittimo del Gargano. La RAI ha dedicato un servizio alla vicenda, evidenziando sia gli interventi in corso sia le tensioni istituzionali che animano il dibattito sul futuro dell’area.

Il progetto prevede investimenti per circa 120 milioni di euro, grazie alla collaborazione tra Regione Puglia e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con l’obiettivo di attrarre nuovi traffici, sviluppare l’economia locale e creare occupazione.

Nel servizio, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha espresso preoccupazione per il mancato coinvolgimento del Comune nelle scelte strategiche, sottolineando come decisioni prese senza la partecipazione della città rischino di non rispondere alle reali esigenze della comunità. Una critica diretta anche al Consorzio ASI di Foggia, chiamato a coordinare parte delle attività nell’area industriale adiacente.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, segnato dalla riforma dei porti approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre, che ha introdotto la società nazionale Porti d’Italia S.p.A. per coordinare logistica ed economia marittima a livello nazionale, lasciando però alle Autorità di Sistema Portuale il controllo territoriale degli scali, la manutenzione ordinaria e la gestione delle concessioni, senza poteri finanziari sulle grandi opere.

Il servizio RAI evidenzia come il porto di Manfredonia rappresenti un’infrastruttura chiave per lo sviluppo economico del Gargano e dell’Adriatico meridionale e sottolinea la necessità di un dialogo più stretto tra istituzioni nazionali, regionali e locali, per garantire che i lavori in corso producano benefici concreti per la città e il territorio circostante.

Lo riporta rainews.it